Ma quali strofinacci, in cucina è questa l’alternativa igienica che devi provare: pulisce alla perfezione

Gli strofinacci sono pezzi di tessuto, solitamente in cotone o spugna utilizzati per pulire, asciugare e lucidare superfici in casa, in particolare in cucina e nelle pulizie domestiche. Hanno diverse funzioni, come ad esempio asciugare le stoviglie dopo il lavaggio, pulire e asciugare le superfici della cucina, come tavoli, piani di lavoro e fornelli. Ideali anche per rimuovere macchie o sporco da mobili, vetri e altre superfici.

Ma non è tutto perché gli strofinacci sono anche ideali impugnare pentole calde ed estrarre le teglie dal forno, soprattutto se è abbastanza spesso. Infine, con gli strofinacci in lino, è possibile anche lucidare bicchieri e posate, soprattutto se sono in vetro o acciaio inox. Insomma, avere l’abitudine di usarli è senza dubbio una buona idea, ma resterete stupiti nel sapere, che esiste un’alternativa che risulta essere ancora meglio dei classici strofinacci in stoffa.

Altro che strofinacci in stoffa, l’alternativa migliore è una sola

Tuttavia, nonostante gli strofinacci siano così utilizzati in casa, non possiamo nascondere, che in molte occasioni non risultano essere particolarmente igienici, soprattutto se non si presta particolare attenzione e se non si tendono a lavare molto di frequente. Infatti, entrano in continuo contatto con acqua e con lo sporco, gli strofinacci diventano molto velocemente terreno fertile per germi e batteri, rischiando così delle vere e proprie contaminazioni incrociati.

Fortunatamente, esiste un’alternativa molto più igienica, ma soprattutto molto più pratica da usare e soprattutto da lavare. Stiamo parlando dei panni in microfibra, che risultano essere il metodo migliore da usare in cucina e che permettono di mantenere tutto ben pulito, senza correre alcun rischio. A differenza degli strofinacci, infatti, i panni in microfibra sono molto più facili e veloci da igienizzare, basterà ad esempio, immergerli a fine giornata in acqua e candeggina delicata e il mattino dopo saranno come nuovi.

In questo modo, saranno sempre perfetti per pulire qualsiasi tipo di superficie e non si correrà alcun pericolo. Inoltre, grazie alla loro particolare composizione, non rilasciano né aloni e nemmeno pelucchi, il che li rende perfette anche per la pulizia di piatti, pentole, bicchieri e vetri. Insomma, un prodotto che in commercio costa appena pochi euro tornerà ad essere indispensabile in casa per svariati compiti, permettendo di mettere via per sempre quei poco igienici strofinacci.