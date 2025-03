Basta farlo prima di metterli in lavatrice: un semplice gesto che preserva i tuoi capi scuri

Come proteggere e preservare il colore dei capi scuri prima di metterli in lavatrice: piccoli gesti che aiuteranno ad ottenere il bucato perfetto.

La lavatrice è tra gli elettrodomestici che ci ha cambiato completamente la vita e che ci ha permesso di rendere molto più sbrigativo, uno dei compiti più complicati da fare in casa, ossia quello del lavaggio del bucato. Un tempo, infatti, quando tutto questo non esisteva, tutto ciò che si sporca veniva lavato rigorosamente a mano, facendo perdere tantissimo tempo e ovviamente non riuscendo ad eliminare davvero tutto lo sporco.

Oggi, fortunatamente, avviene tutto in modo semplice e veloce, basterà infatti caricare il cestello della lavatrice con il bucato da lavare, inserire il detersivo necessario, avviare il programma e l’apparecchio penserà a fare ‘tutto il lavoro sporco’ mentre noi possiamo dedicarci ad altro oppure possiamo concederci un po’ di meritato relax. Tuttavia, per avere capi realmente puliti ed igienizzati, sarà importante rispettare alcune regole ben precise.

Capi scuri in lavatrice, cosa fare prima di metterli a lavare

Nonostante la lavatrice venga ormai usata ogni giorno, ci sono ancora delle piccole disattenzioni che vengono commesse e che mettono a rischio l’interno bucato. Ad esempio, per quanto riguarda i capi scuri, troppo spesso rischiamo di fargli perdere la loro brillantezza, ritrovandoci con un nero completamente sbiadito. Per evitare che questo accada ancora, ci sono dei piccoli consigli da seguire e che aiuteranno a mantenere il nero brillante come i primi tempi.

La prima cosa essenziale da fare nel momento in cui si sta per avviare il lavaggio per i capi scuri è risvoltare gli indumenti prima di introdurli nel cestello. In questo modo, infatti, il colore non si sbiadirà e resteranno sempre perfetti. Altra cosa importante è la scelta del detersivo che per i capi scuri dovrà essere liquido e formulato proprio per questo tipo di lavaggio. In alternativa si potrà optare sempre per un liquido ma andrà bene anche quello per colorati.

Altra cosa importante è la temperatura che di norma non dovrebbe mai superare i 30° proprio per evitare di far sbiadire il colore. Tuttavia, esistono anche lavatrice che hanno proprio il programma per gli scuri e di conseguenza una temperatura preimpostata. C’è poi il ruolo fondamentale che assume la candeggina delicata che aiuterà a preservare il colore e anche ad igienizzare. Infine, aggiungere una goccia di ammorbidente aiuterà a mantenere i capi più morbidi. Ed ecco, che, una volta applicati questi semplici accorgimenti i capi scuri saranno sempre perfetti a fine lavaggio.