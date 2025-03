Scatta la multa in bicicletta, non compiete questo gesto: vi costa oltre 1000 euro

Poche cose danno una sensazione di libertà come percorrere una strada in sella a una bicicletta. Non per nulla Ivan Illich nel suo Elogio della bicicletta esalta questo mezzo di locomozione come sintesi perfetta di natura e tecnologia. La bici valorizza le forze naturali dell’uomo senza creare bisogni artificiali (come il mito della velocità alimentato dall’industria dell’auto).

«Gli uomini liberi possono percorrere la strada che conduce a relazioni sociali produttive solo alla velocità di una bicicletta» scrive Illich. La bicicletta è forse l’unico mezzo che ci permette di andare da porta a porta senza camminare. Insomma: una società a misura di bici è anche una società a misura d’uomo. La libertà della bicicletta però non significa muoversi in una zona senza regole o, peggio, fuori legge.

Anche in bici infatti bisogna rispettare le norme di sicurezza della circolazione stradale se non vogliamo mettere in pericolo noi stessi e gli altri. Per quanto non serva alcuna patente di guida per andare in bicicletta, condurre questo mezzo in maniera imprudente può comunque causare incidenti pericolosi. Un gesto in particolare può costare una multa salata, superiore anche a 1.000 euro.

Bicicletta, questo gesto può costare più di 1.000 euro di multa

C’è poco da fare: il ciclista non si muove in una “free zone”. Anche chi si sposta in bici è tenuto al rispetto delle norme del Codice della strada e di conseguenza rischia di essere multato in caso di violazione, a volte anche pesantemente. Infatti le dimensioni ridotte della bicicletta possono spingere il conducente a farsi prendere la mano fino a farlo andare là dove nessuno dovrebbe muoversi.

Parliamo della guida contromano. Tutti avremo fatto esperienza di qualche bici che spunta all’improvviso in senso contrario alla direzione di marcia, con grande pericolo di fare un incidente. Anche le bici però sono tenute a osservare il divieto di guida contromano previsto dall’articolo 143 del Codice della strada, che infligge una multa da 167 a 665 euro ai trasgressori.

Peggio ancora va a chi guida contromano in condizioni di limitata visibilità, come ad esempio in prossimità a una curva. In questo caso la multa sale da 327 a 1.308 euro. Ci sono però delle eccezioni individuate dal Ministero dei Trasporti e cioè le zone a traffico limitato (ZTL), la carreggiata di 4,25 metri con limite di velocità di e 30 km/h e il caso della segnalazione apposita della segnaletica. Si rischia la multa anche ad andare in bici sul marciapiede (da 42 a 173 euro) o sulle strisce pedonali.