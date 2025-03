Apri un conto corrente con questa banca e hai subito 500 euro, come ottenere il bonus

Subito 500 euro di bonus per chi apre un conto corrente con questa banca. Come approfittare subito della promozione.

Di bonus si è parlato – e si parla – spesso negli ultimi anni. I governi di ogni colore politico hanno messo mano alla leva delle agevolazioni e degli sconti fiscali per supportare famiglie e imprese costrette a fare i conti con una situazione economica sempre più difficile. Crisi di ogni genere – sanitarie, belliche, economiche, ambientali – hanno messo a dura prove le tasche degli italiani.

I bonus in genere sono pubblici: aiuti e incentivi statali, regionali, provinciali o comunali. Solitamente l’accesso ai buoni è legato al rispetto di criteri e parametri ben precisi, come le soglie ISEE. Questa volta però parliamo di bonus a proposito di una banca. Più precisamente si tratta di un’agevolazione da 500 euro legata all’apertura di un conto corrente: ecco di cosa si tratta.

Bonus da 500 euro per chi apre un conto con questa banca

Il bonus di 500 euro è messo a disposizione da Crédit Agricole, la banca cooperativa francese che vanta 52 milioni di clienti. Scegliendo il conto online di Crédit Agricole è possibile accedere a un conto con canone azzerabile a tempo indeterminato. In più c’è la possibilità di avere fino a 500 euro di buoni Amazon (250 euro dei quali con la promozione “porta un amico”).

Insomma, si tratta di una promozione davvero molto interessante. Ma non è tutto: è anche possibile sfruttare vantaggi supplementari come la possibilità di eseguire bonifici ordinari e istantanei senza commissioni. Abbinato all’offerta c’è anche il Conto Deposito, con un tasso di interesse del 3% per i primi quattro mesi. Ma come fare per accedere alla promo?

È presto detto: basta visitare il sito internet ufficiale di Crédit Agricole. Tra le caratteristiche più interessanti della promozione c’è il canone da 2 euro mensili, azzerato per nove mesi per i nuovi clienti e azzerabile a tempo indeterminato soddisfacendo una delle condizioni fissate dall’istituto di credito (accredito di stipendio o pensione sul conto, patrimonio di almeno 5 mila età, età minore di 35 anni, dossier titoli attivo).

Nell’offerta è compresa anche una carta di debito a canone zero per due anni, poi a 2 euro al mese. I prelievi sono gratuiti dagli sportelli ATM di Crédit Agricole. Gratis anche i bonifici ordinari e istantanei. Inoltre è possibile chiedere la carta di credito Nexi Classic (canone di 40,99 euro all’anno). C’è poi la promo per ottenere 500 euro di buoni Amazon,

Sono disponibili i seguenti buoni: 50 euro di “welcome bonus” inserendo il codice VISA e effettuando almeno una transazione con la carta di debito. Sulle spese sostenute con carta nei primi 60 giorni ci sono fino a 150 euro come cashback. Per ottenere 50 euro di cashback in buoni Amazon occorre spendere almeno 500 euro.

Il massimo dell’importo si ottiene raggiungendo i 3 mila euro. Con l’accredito della pensione o dello stipendio ci sono 50 euro, mentre ci sono fino a 250 euro di bonus con la promozione “porta un amico”, con 50 euro per ogni amico invitato che apre poi il conto con Crédit Agricole.