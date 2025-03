Come rendere luminoso un corridoio buio senza spendere un capitale: le idee suggerite dagli interior designer

Basterà davvero poco per cambiare completamente aspetto ad un corridoio buio: con questi trucchi si spende poco e si rifà il look.

I corridoi in casa sono degli elementi fondamentali e servono principalmente a collegare tra loro le varie stanze, permettendo una circolazione fluida e organizzata degli spazi. La loro presenza, garantisce la giusta privacy, aiutano a delineare i diversi ambienti della casa e soprattutto impediscono che le altre camere possano essere viste dalle zone comuni.

I corridoi, quindi, non sono affatto elementi messi lì a caso come magari in molti possono pensare, ma si tratta di elementi funzionali e che in alcuni casi aiutano anche a recuperare dello spazio aggiuntivo, magari posizionando un armadio, una madia o anche un semplice porta abiti su cui sistemare giubbini, cappotti e borse. Tuttavia, non sempre i corridoi saranno larghi e luminosi, anzi, il più delle volte saranno poco raggiunti dalla luce naturale, diventando così uno spazio angusto e buio.

Come valorizzare in poche mosse un corridoio stretto e buio

Pur essendo degli elementi di ‘passaggio’ è giusto che anche ai corridoi venga data la giusta importanza, in modo tale da poterlo valorizzare al massimo, evitando che risulti buio, angusto e poco funzionale. Per trasformarlo completamente non ci vuole chissà cosa, ma piccoli trucchi consigliati anche dagli interiori designer, che gli cambieranno completamente aspetto.

Siccome il più delle volte i corridoi non dispongono di finestre, spesso risultano essere piuttosto bui. Quindi, oltre ad usare la giusta illuminazione, i colori delle pareti giocheranno un ruolo fondamentale. Secondo gli esperti, il colore che si dovrà utilizzare per il corridoio sarà sicuramente il bianco, che permetterà di conferire luminosità e donerà anche una sensazione di maggiore spazio. Anche il beige, il grigio chiaro e le diverse tinte di marrone chiaro offrono un ottimi risultato finale.

Per quanto riguarda il pavimento sarebbe preferibile avere un parquet chiaro o al massimo delle mattonelle abbinate ai colori delle porte e ai mobili presenti nel corridoio. L’illuminazione, invece, come dicevamo prima gioca un ruolo fondamentale e in questo caso sarebbe preferibile installare dei faretti ad incasso lungo tutto il corridoio per riuscire ad illuminarlo in modo uniforme. Infine, anche l’installazione di specchi in posizioni strategiche permetterà di ingrandire gli spazi e di rendere il tutto più confortevole. Piccoli trucchi, ma se applicati in modo corretto potranno cambiare sin da subito l’aspetto del corridoio senza stravolgerlo completamente.