Altro che lampade, da oggi per decorare le pareti si useranno questi 3 oggetti: sono la novità del 2025

Per illuminare la casa e le stanze una delle soluzioni più gettonate è quella delle lampade decorative. Una volta posizionate sui comodini permettono di illuminare un certo punto della casa. Il problema è che non sono adatte per dare luce a grandi spazi. Certo: sono ideali per decorare e conferire calore agli ambienti, ma secondo gli esperti hanno ormai fatto il loro tempo.

Insomma: le lampade decorative appartengono al passato. Inoltre non mancano gli svantaggi. Prima di tutto il cambio frequente di lampadina che si unisce al difetto già menzionato: l’impossibilità di illuminare un’ampia porzione di spazio. Molto utilizzate nella camere da letto, quando si tratta di passare al soggiorno è meglio usare un’altra illuminazione.

Al giorno d’oggi per decorare le pareti vanno molto forte questi tre oggetti, in pieno boom nel 2025: di fatto un’alternativa più al passo con i tempi delle vecchie lampade decorative, ormai sconsigliate dagli esperti di arredamento. Ecco le tre soluzioni più di tendenza per la decorazione delle pareti di casa e alternative alle classiche lampade.

Lampade decorative addio: i tre oggetti che fanno tendenza nel 2025

Chi vuole ottenere una maggiore illuminazione sulle pareti di casa oggi farà meglio a puntare su tre soluzioni migliori delle lampade decorative che permetteranno di aggiungere ai locali domestici una nota di calore. Nel 2025 sono in piena espansione e oltretutto permettono di risparmiare denaro e energia.

La prima soluzione alternativa a quella delle lampade decorative è rappresentata dallo specchio a figura intera minimalista: questo oggetto è ideale per decorare la parete e aumentare anche la sensazione di spazio in casa. Sarà anche in grado di aumentare la luce nell’ambiente; senza bisogno di utilizzare energia.

Ci sono poi gli elementi decorativi in ​​metallo. Si tratta di un’opzione che invita a decorare la casa con materiali come alluminio, metallo, acciaio o bronzo. Saranno fondamentali per estendere l’illuminazione in tutta la casa. C’è anche la possibilità di appendere quadri o di posizionare decorazioni. Infine c’è la terza soluzione: la carta da parati dipinta.

La carta da parati dipinta sarà perfetta per ottenere una maggiore illuminazione senza dover ricorrere alle lampade. Si adatterà a tutti gli spazi. Queste tre risorse si possono reperire in qualunque negozio di arredamento per la casa. Potremo scegliere la soluzione più adatta al nostro budget e all’ambiente domestico da decorare.

Si tratta di un investimento destinato a mutare profondamente l’aspetto della nostra casa, conferendole una piacevole e accogliente sensazione di calore.