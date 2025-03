Bagnaia si arrende, annuncio arrivato: tifosi in ansia

Il primo weekend di MotoGP, in Thailandia, non ha sorriso a Pecco Bagnaia. Doppia vittoria per Marquez che complica subito la situazione. L'italiano pensa già alle prossime uscite

La stagione 2025 di MotoGP si preannuncia più complessa del previsto per Pecco Bagnaia, che ha tutta l’intenzione di riscattarsi dopo il campionato perso per mano di Jorge Martin nel finale della passata annata.

Non sarà però semplice arrivare sul gradino più alto del podio a fine stagione vista la folta concorrenza portata soprattutto dal compagno di team Marc Marquez. La Ducati è infatti la moto nettamente migliore del lotto e aver affiancato al fenomeno italiano un campione consumato come lo spagnolo porta evidentemente la rossa ad essere la grandissima favorita sia per il mondiale piloti che per quello costruttori.

La ‘minaccia’ più grande per Bagnaia arriva quindi direttamente dal suo stesso box, con l’otto volte campione del mondo che ha tutta l’intenzione di tornare a vincere un titolo che manca da troppo tempo e che gli consentirebbe di raggiungere il rivale di sempre Valentino Rossi.

Marquez è quindi una vera e propria mina vagante per Bagnaia che nella prima uscita stagionale in Thailandia non è andato oltre il terzo posto, senza mai effettivamente riuscire a lottare per la vittoria della gara. Sprint e corsa domenicale sono finite nelle mani del ‘Cabroncito’, che ha dominato l’intero fine settimana, mettendosi alle spalle il fratello Alex.

Ducati, Bagnaia si proietta sulle prossime gare: la sfida con i fratelli Marquez si complica

Bagnaia si lecca le ferite e conta già un distacco di 14 punti da Marquez, che vola al primo posto e inizia a mettere in chiaro sin da subito il tenore della stagione che ha intenzione di mettere in pista.

I tifosi di Pecco sono quindi in ansia per quella che pare essere un’annata più complessa del previsto, con lo stesso pilota italiano che indica problematiche e la strada da seguire nelle parole raccolte dal sito della MotoGp: “Devo migliorare, devo capire quello che fa Marc e colmare il divario“.

Un divario che evidentemente al momento è ancora presente, e che preoccupa tanto Bagnaia quanto i suoi fan: “I prossimi due o tre fine settimana saranno molto buoni sia per Marc che per Alex. Dovrò essere più vicino”.

Proiettandosi alle prossime gare l’italiano ammette quindi la possibile superiorità dei fratelli Marquez, che sui prossimi tracciati rischiano ancora una volta di essere i grandi favoriti. A Bagnaia servirà un considerevole cambio di passo.