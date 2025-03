Con questo oggetto puoi acquistare una villa nel centro di Roma, controlla se ce l’hai!

Chi non sogna di acquistare una villa al centro di Roma o Milano? C’è un oggetto che potrebbe permetterci di realizzare questo sogno. Oggetti come questi potrebbero fare la fortuna dei loro possessori. Varrà dunque la pena controllare se ne abbiamo uno, magari nascosto in soffitta o in qualche vecchio cassetto. Una sbirciatina insomma potrebbe fare la differenza.

Il valore di questi oggetti infatti continua ad aumentare. Non è un’esagerazione o un’iperbole dire che valgono come o anche più di una villa. I possessori di queste cose potranno dire di avere in casa – letteralmente – una vera e propria fortuna. C’è poco da fare: controlliamo se anche noi possiamo rientrare nel “club” dei fortunati proprietari.

Chi possiede questo oggetto ha una fortuna da giocare: vale quanto una villa a Roma

Ci riferiamo alle carte da gioco collezionabili. Carte da collezione insomma che, come per quanto accade con fumetti o videogiochi, non sono soltanto un passatempo per ragazzini o nerd. Possiamo tranquillamente definire queste carte come una sorta di investimento alternativo. Un ragionamento che vale a maggior ragione per alcuni modelli di carte.

Vale sicuramente, ad esempio, nel caso di Magic: The Gathering, uno dei giochi più popolari di sempre che ha fatto sognare in tanti dal 1993 fino ad oggi. Chi possiede una delle carte di queste prime edizioni dei primi anni Novanta ha in mano una fortuna non da poco, dal valore vicino a quelli degli immobili pregiati nelle principali città italiane.

Bisogna sapere infatti che le quotazioni delle carte Magic, in particolare di quelle delle edizioni Alpha, Beta e Unlimited datate 1993, crescono di anno in anno. Per esempio, il fortunato possessore di uno dei Moxen della prima edizione Alpha (Mox Sapphire, Mox Jet, Mox Emerald, Mox Pearl, e Mox Ruby) potrebbe rivenderlo a cifre tra i 20 mila e i 100 mila euro (se in ottimo stato di conversazione).

Fa testo un’asta del 2024, quando un Mox Jet è stato venduto a 98 mila euro. Insomma: un vero e proprio asso nella manica. Solo che questa volta la carta vale sui 100 mila euro… Una quotazione alla quale si avvicinano altre due carte Magic come Copia Artefatto e Signore dell’Abisso. Molto alta anche la quotazione di Time Twister e Ancestral Recall.

Impressiona poi il caso del rapper Usa Post Malone, grande amante di carte Magic che ha una collezione con due delle carte più ricercate in assoluto: innanzitutto un rarissimo esemplare di Black Lotus prima edizione con la firma dell’illustratore Christopher Rush, per un valore stimato intorno agli 800 mila dollari.

Il cantante poi ha acquistato per oltre due milioni di euro un esemplare unico dell’artefatto L’Unico Anello con didascalia scritta in elfico. Il suo mirabolante record però è stato battuto lo scorso anno, quando un facoltoso acquirente – rimasto anonimo – ha sborsato ben 3 milioni di dollari per aggiudicarsi uno dei mille esemplari di Black Lotus esistenti al mondo.