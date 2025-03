Sinner volta pagina, si cambia: terremoto nel circuito Atp

Jannik Sinner è ancora ai box dopo la sospensione arrivata per mano della Wada a seguito dell’accordo raggiunto con l’agenzia antidoping. Il numero uno al mondo dovrà stare lontano dai campi del circuito fino al prossimo 4 maggio, ma si sta già preparando per un rientro in grande stile.

I fan del fenomeno altoatesino non vedono l’ora di torna a tifare per lui dopo lo straordinario successo arrivato nel primo slam dell’anno in Australia. Squalifica a parte il 2025 di Sinner aveva infatti già regalato una gioia importantissima e resta estremamente promettente. Al termine dell’attuale annata sarà però anche tempo di cambiamenti rilevanti per l’azzurro come rivelato già nelle scorse settimane.

Il numero uno al mondo, che ha annunciato la prossima separazione da Darren Cahill al termine della stagione in corso, potrebbe aver preso una decisione importante sul suo prossimo coach. Le speculazioni sul profilo del futuro allenatore di Sinner si inseguono già da qualche tempo e sono state ulteriormente alimentate dalle dichiarazioni arrivate a margine dell’ultima puntata de ‘La Telefonata’ con la conduzione di due ex tennisti come Adriano Panatta e Paolo Bertolucci.

Da quanto emerso pare che Sinner abbia già scelto il suo nuovo tecnico, ma il nome rimane ancora top secret.

Spuntano indizi sul futuro di Sinner: scelta fatta

Gli ex campioni italiani Adriano Panatta e Paolo Bertolucci hanno rivelato che Sinner avrebbe già scelto il suo nuovo coach. Un annuncio che ha stravolto tutto intorno al fenomeno azzurro.

A margine della puntata proprio Bertolucci ha ammesso: “Al novanta per cento Sinner ha scelto chi sarà il prossimo coach che affiancherà Simone Vagnozzi al posto di Darren Cahill“.

I due ex tennisti si sono resi protagonisti di uno scambio di battute che ha regalato possibili indizi: “Corrado Barazzutti? – ha chiesto Panatta. Sto dicendo a caso, non lo so. È italiano?”. Da qui è partito una sorta di giochino tra i due con botta e risposta sull’eventuale nazionalità del possibile nuovo coach e altri dettagli. Dalla conversazione è emerso che sarebbe europeo e che sia un potenziale ex top ten. Pochi dettagli ma interessanti per alimentare ulteriori speculazioni su un tassello fondamentale per quello che sarà il futuro di Sinner il prossimo anno.

A chiudere il tutto ci ha pensato Bertolucci che ha evidenziato: “Sono notizie importanti, tutti fremono per saperlo. Il mondo tennistico è in subbuglio per questa cosa”.