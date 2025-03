Tradimento Juve, bomba Leao: 52 milioni più scambio

Il Milan vince in rimonta contro il Como una gara che ancora una volta si era messa male. Decisivi i soliti Pulisic e Reijnders, mentre resta a secco Rafael Leao, autore di una prestazione nuovamente troppo altalenante come spesso capitato anche nel corso di questa annata.

Il funambolico portoghese ha raggiunto le 250 presenze con la maglia del Diavolo in tutte le competizioni con un complessivo di 68 gol. Cifre comunque interessanti per un attaccante molto spesso accusato di essere poco costante ed incisivo in relazione al rendimento di un’intera stagione. Eppure prima di Milan-Como lo stesso Conceiçao non aveva perso occasione per caricarlo a dovere in conferenza stampa: “Rafa è uno dei migliori giocatori del campionato italiano, può anche esserlo del mondo”.

Parole che per ora non trovano corrispettivo diretto nei fatti, visto che da Leao è lecito attendersi qualcosa di più rispetto a quanto mostrato anche nel corso di questa annata col Milan. Finora in stagione il numero 10 lusitano ha messo a referto 10 gol e 9 assist in 40 apparizioni totali tra campionato e coppe. Le prestazioni del classe 1999 vanno però interpretate ben al di là dei freddi numeri.

La produzione offensiva di Leao resta infatti di buon livello, non solo nelle cifre, ma anche nell’operato in campo, eppure parte della tifoseria tende a porre l’accento sugli atteggiamenti del fenomeno portoghese.

Calciomercato Milan, Liverpool su Leao: idea di scambio con Chiesa

Ad ogni modo Leao resta un pilastro assoluto del progetto Milan del presente ed anche del futuro, alla luce anche di un contratto lungo fino al 2028. Al netto di qualche alto e basso anche il suo valore di mercato resta elevatissimo così come l’attenzione su di lui di alcuni dei migliori club europei.

Dal Barcellona al PSG passando per Chelsea e soprattutto Liverpool. Tutti pazzi per l’asso portoghese che pur legato al Milan potrebbe finire al centro di voci per la prossima estate. In questo caso in particolare i ‘Reds’ potrebbero andare all’assalto di Leao per inserire nel reparto offensivo un altro jolly utile ad incrementare il ventaglio di scelte alla luce del probabile addio di Salah e del flop di Chiesa.

Proprio quest’ultimo potrebbe essere impiegato come contropartita tecnica in un’eventuale trattativa col Milan per Leao. Nello specifico il club di Anfield potrebbe mettere sul piatto il cartellino dell’ex Juventus e circa 52 milioni per raggiungere una valutazione complessiva intorno ai 75.

Chiesa anche tatticamente potrebbe essere un valido sostituto di Leao al netto di fiducia e condizione da recuperare dopo un anno da comparsa a Liverpool.