Addio per sempre a WhatsApp, segna bene questa data: non potrai più usarlo!

Ci sono delle novità per WhatsApp, la famosa piattaforma di messaggistica istantanea acquisita da Meta nel 2014. Parliamo dell’applicazione più popolare al mondo, usata ogni mese da due miliardi di utenti (praticamente un quarto della popolazione planetaria chatta con WhatsApp), ben al di là delle funzioni originarie.

Da tempo WhatsApp non è più semplicemente una versione potenziata e più interattiva del vecchio sistema di messaggistica via SMS (i messaggini, per intenderci). L’applicazione adesso permette anche di fare telefonate, videochiamate, di condividere documenti di ogni genere, dalle immagini ai video passando per le note vocali.

Per non parlare delle chat di gruppo, usate ormai anche al lavoro. Insomma: WhatsApp ha decisamente cambiato le nostre vite. Ma attenzione a questa data perché ci saranno novità in arrivo. Non parliamo di aggiornamento o di nuove funzioni. Si tratta di una vera e propria chiusura, almeno che chi usa alcuni tipi di telefono.

WhatsApp chiude, la data da segnare sul calendario

WhatsApp smetterà presto di funzionare su alcuni telefonini particolarmente datati. Già a gennaio l’app di messaggistica aveva cessato di funzionare su alcuni vecchi smartphone. Adesso è la volta dei melafonini. La data da segnare sul calendario è quella del 5 maggio, quando WhatsApp per funzionare richiederà almeno iOS 15.1.

Di conseguenza gli iPhone che non supportano almeno questa versione non potranno utilizzare WhatsApp. Come anticipato si tratta di vecchi modelli dei telefoni di Apple come gli iPhone 5s e gli iPhone 6, lanciati tra il 2013 e il 2014, che non possono essere aggiornati a questa versione di iOS. La ragione della “chiusura” di WhatsApp su questi telefoni è dovuta a nuove funzionalità che necessitano di tecnologie più avanzate.

Un’altra spiegazione è legata invece a esigenze di sicurezza. La versioni più recenti di iOS infatti assicurano una protezione migliore contro malware e tentativi di hacking. Presto WhatsApp invierà un messaggio ai possessori di iPhone per avvisarli del necessario aggiornamento. Basterà scaricare l’ultima versione del software per continuare a usare l’app di messaggistica.

Bisognerà soltanto aprire le Impostazioni del melafonino e andare nella sezione “Generali”. Successivamente bisognerà cliccare sulla sezione “Generali” e poi su “Aggiornamento software”. Da lì ci sarà modo di scaricare e installare l’ultimo aggiornamento disponibile di WhatsApp. E gli iPhone che non supportano iOS 15.1?

Ci sono poche alternative per chi possiede un iPhone 5s, 6 o 6 Plus e desidera continuare a usare WhatsApp. Non rimarrà altro che cambiare dispositivo dato che dal 5 maggio l’app di Meta in casi come questi cesserà di funzionare. Servirà insomma un nuovo telefono per ricominciare a chattare senza problemi.