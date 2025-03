Attenzione se noti un centesimo accanto alla ruota della tua auto: stanno cercando di truffarti

Soprattutto nei momenti in cui la gente è in tutt’altre faccende affaccendata e ha molti pensieri per la testa un esercito di criminali in servizio permanente è pronto a sfruttare la disattenzione di chi è distratto da tante cose, a cominciare dalle bollette da pagare e dai prezzi sempre più alti. Truffatori e ladri sono lì in agguato.

Ultimamente nei parcheggi dei supermercati sta trovando diffusione una nuova tecnica di furto. La chiamano “tattica della semina”. E no, i lestofanti non si sono dati alla coltivazione diretta. Continuano, ahinoi, a esercitare la loro “professione” criminale: quella che consiste nel segnare un meno sul nostro conto e un più sul loro.

La “tattica della semina” non è altro che un metodo molto subdolo che sfrutta la distrazione dei clienti per trafugare loro oggetti di valore o perfino l’intera automobile. Il funzionamento dell’ultimo trucco dei ladri è semplice: attenzione se notiamo un centesimo accanto alla ruota della nostra auto. Potrebbero essere i truffatori entrati in azione.

Truffa della moneta accanto alla ruota dell’auto, come funziona

Il funzionamento di questa tecnica è molto semplice ma di grande efficacia. I ladri posizionano delle monete o delle banconote vicino all’auto della loro vittima designata. Di solito vengono collocate nei pressi della ruota o della portiera del conducente, o ancora sul parabrezza. L’obiettivo è quello di distogliere l’attenzione del proprietario della macchina.

Facile infatti che quando l’automobilista ritornerà al veicolo si chini per raccogliere le monete o per rimuovere la banconota. Quell’attimo è decisivo. I ladri lo sfruttano rapidamente: uno dei complici aprirà la portiera della macchina dal lato del passeggero e sottrarrà borse, portafogli o qualunque altro oggetto di valore rimasto incustodito in auto.

In qualche caso la momentanea distrazione può costare addirittura il furto dell’auto. I parcheggi dei supermercati sono bersagli ideali per i malintenzionati. Molti consumatori abbassano la soglia di attenzione dopo aver fatto la spesa, impegnati come sono a posizionare gli acquisti nel bagagliaio, a sbirciare il telefono o a gestire i figli.

Gli ambienti affollati come quelli dei supermercati, con la presenza di molte persone, facilitano l’azione dei ladri. In mezzo a una folla è più difficile accorgersi di comportamenti sospetti. Infine le abitudini consolidate degli acquirenti – come appoggiare momentaneamente la borsa sul sedile nel sistemare le borse della spesa – sono facilmente prevedibili per i ladri.

Bisognerà dunque fare molta attenzione. Se notiamo qualche oggetto strano e insolito – come appunto monete o banconote nei pressi della nostra auto – faremo bene a essere molto cauti e prudenti, resistendo alla tentazione di raccoglierli. Meglio ignorarli e allontanarsi il prima possibile.