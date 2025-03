Pulizie di primavera, non dimenticare le tapparelle: solo così saranno realmente perfette

Le pulizie di primavera non sono mai realmente complete se non ti dedichi alle tapparelle di finestre e balconi: fai così e torneranno come nuove.

Con l’arrivo della primavera, non si sancisce soltanto la fine del lungo periodo invernale, ma per chi si dedica alla faccende domestiche, sa benissimo che con l’allungarsi delle giornate e con le temperature in rialzo, arriverà il momento di dedicarsi alle pulizie di primavera. Uno step necessario, per dedicarsi a tutti quei compiti che si sono tralasciati nei mesi passati, ma che ora è giunto il momento di fare.

Cambio di stagione, pulizia sopra e sotto i mobili, pulizia dei termosifoni (prima di spegnerli definitivamente), sono solo alcune delle faccende che rientrano nelle cosiddette pulizie di primavera. Ma non è tutto, perché per igienizzare realmente la casa in modo adeguato, non bisognerà dimenticarsi della pulizia delle tapparelle, che fin troppo spesso viene completamente trascurata. Ecco che quindi, bisognerà armarsi di pazienza e munirsi dei prodotti giusti per farle tornare perfette.

Pulizie di primavera, non son finite se dimentichi le tapparelle: ecco come fare

Le tapparelle sono tra gli elementi che in casa giocano un ruolo fondamentale, non sono filtrano ovviamente la luce, permettendo anche di mantenere una temperatura costante in casa, ma aiutano anche a garantire la giusta privacy. Ovviamente, essendo esposte all’esterno tendono ad accumulare una grandissima quantità di sporco e per tale motivo, sarà importante che siano sempre ben pulite ed igienizzate.

Per una pulizia davvero efficace non servirà alcun prodotto specifico, tuttavia, per evitare di graffiare le tapparelle e di rovinare il colore, sarà opportuno non usare alcun prodotto troppo aggressivo, né oggetti abrasivi come spugne e raschietti. La prima cosa da fare è procurarsi un panno cattura polvere per eliminare tutto lo sporco superficiale. Una volta fatto questo, prendere una bacinella e riempirla con acqua tiepida e sapone di Marsiglia.

A questo punto non resta che prendere un panno, meglio se in microfibra, immergerlo nella soluzione e dopo averlo strizzato si potrà passare su tutta la tapparella. Si potrà anche usare un vecchio spazzolino, per arrivare nei punti più stretti e piccoli. Una volta fatta la prima passata con il panno, risciacquare, passare nuovamente ed infine, dare un’ultima mano con un panno pulito e asciutto. Ed ecco che le tapparelle saranno tornate perfettamente pulite ed igienizzate. Conclusa questa operazione e dopo aver fatto tutto il resto in casa, le pulizie di primavera si potranno ufficialmente concludere.