Benitez in una big di Serie A: la strada è pronta per il ritorno

Rafa Benitez ha lasciato il segno del suo passaggio in Serie A tra Inter e Napoli ormai diversi anni fa. Non va escluso però un suo ritorno

Rafa Benitez è senza squadra da circa un anno, con l’ultima avventura al Celta Vigo terminata il 12 marzo 2024 senza lasciare di certo un segno particolarmente importante.

Il tecnico spagnolo è quindi in attesa da tempo della prossima avventura della carriera che possa essere stimolante per un allenatore che nel corso della sua vita calcistica è stato in grado di vincere molto sia in ambito nazionale che internazionale. Anche se l’ultimo titolo inizia ad essere leggermente datato, il nome del classe 1960 iberico continua a circolare anche attorno a club importanti. In Serie A lo ricorderanno certamente i tifosi di Inter e Napoli, con cui ha vissuto un paio di avventure piuttosto particolari.

Poco amato in nerazzurro per il post Mourinho, mentre all’ombra del Vesuvio ha dato il via ad una fase fondamentale della storia moderna del Napoli con l’arrivo di grandi campioni come Gonzao Higuain, portando peraltro in dote ben due trofei. In Serie A il suo profilo continua quindi a circolare e c’è un club che potrebbe farci un pensierino qualora si andasse verso un cambio di panchina.

Il riferimento è alla Lazio il cui presente passa dalla corsa ad un posto Champions che risulta fondamentale anche dal punto di vista delle strategie di mercato. Il futuro è invece tutto da scrivere, con lo stesso Marco Baroni che ha vissuto momenti di alti e bassi tra fasi di grande esaltazione ed altre di aspre critiche.

Calciomercato Lazio, interrogativo sul futuro di Baroni: spunta anche Benitez

La stagione della Lazio ha ancora tutti i suoi verdetti da emettere e nel complesso per ora si può ritenere positiva, eppure nelle scorse settimane qualche spiffero su Baroni è iniziato a circolare.

Sebbene Baroni non sia per ora in discussione, ci sono alcuno nodi da sciogliere. Dalla gestione delle difficoltà a quella degli infortuni, passando per alcuni passi falsi molto negativi come lo 0-5 di Bologna. “Dico subito che Baroni non è in discussione. Marco fa parte di quel progetto iniziato un anno fa e che evidentemente non può finire in soli 7 mesi”, ha ribadito il ds laziale Fabiani a ‘Radio Radio’.

Poi ha ribadito: “Tuttavia, prendere cinque gol in quel modo lascia l’amaro in bocca, ed è giusto la società e i dirigenti esprimano il loro stato d’animo, con la speranza che questo non accada”.

Non un allarme quindi, ma uno spiffero e un avvertimento in vista del prosieguo del cammino. Qualora dovessero esserci altri pesanti passi falsi in estate non vanno esclusi cambi di scena, e in questo quadro potrebbe anche rilanciarsi una figura di stampo internazionale come Rafa Benitez. Per ora comunque Baroni rimane saldo e pensa al rientro dalla sosta.