Cambia tutto per l’Inter, rottura del crociato e stop di 6 mesi: che mazzata

L'ultimo pesante infortunio rischia di cambiare le strategie di mercato per il prossimo futuro. Novità in difesa

La sosta per le nazionali sta andando in archivio e torna quindi in auge il campionato con la lotta scudetto che terrà i tifosi incollati al campo fino alla fine. Conduce la solita Inter di Simone Inzaghi, che dopo il successo contro l’Atalanta arrivato prima della pausa ha cementato il primato guadagnando due punti sul Napoli bloccato a Venezia e tre su una diretta rivale come la truppa di Gasperini.

Le ultime nove partite di Serie A andranno quindi ad emettere il verdetto più importante prima di concentrare l’attenzione su quella che sarà la prossima sessione di calciomercato estiva. L’Inter in particolare dovrà anche andare a piazzare quelli che sono i calciatori attualmente ai limiti del progetto oppure in prestito altrove.

A questa seconda categoria appartiene Tomas Palacios, difensore argentino arrivato in estate che però ha trovato pochissimo spazio nei suoi primi mesi alla corte di Inzaghi. Appena due apparizioni e soli 10 minuti totali con il club campione d’Italia per il classe 2003 che nel corso del mercato invernale ha quindi optato, insieme alla società, per un cambio di scenario andando in prestito al Monza dove potrà sicuramente trovare maggiore spazio.

Con i brianzoli Palacios ha messo insieme finora 4 presenze spalmate su 276 minuti. Continuità di impiego quindi ritrovata per l’ex Talleres che in estate dovrà rivalutare la propria posizione valutando possibili occasioni. Una chance interessante potrebbe arrivare da un club di Serie A attualmente in lotta per la salvezza, ma che ha raccolto grandi consensi.

Calciomercato Inter, rottura per Dossena: spunta l’idea Palacios

La prossima estate a mettere nel mirino Palacios potrebbe essere il Como, che con Fabregas sta offrendo una proposta di calcio propositiva nonostante la lotta per la salvezza.

La stessa società lariana ha inoltre incassato una brutta botta per questo finale di stagione con l’infortunio di Dossena che ha incassato una lesione del legamento crociato anteriore destro”. Il difensore italiano si è quindi sottoposto a intervento chirurgico e starà lungamente ai box.

In questa ottica in estate il Como potrebbe ringiovanire ulteriormente la retroguardia puntando proprio su Palacios che potrebbe essere affascinato da un’altra avventura in Serie A in un contesto diverso, il tutto nel caso in cui l’Inter decidesse di optare nuovamente per un prestito lontano da San Siro. Prima però ci sarà da finire in crescendo l’annata al Monza.