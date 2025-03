Nuovo sciopero dei treni, circolazione ferma per 8 ore: la data in cui sarete bloccati

Ancora una giornata da bollino nero per chi deve spostarsi in treno. Previsto uno sciopero di 8 ore: ecco quando scatterà il blocco.

Da oltre un anno – il 31 dicembre 2023, per l’esattezza – è scaduto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle Attività Ferroviarie. Per sollecitare il rinnovo dell’accordo le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero nazionale dei treni su tutto il territorio nazionale.

Si annuncia insomma un’altra giornata difficile per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici. L’agitazione durerà otto ore e coinvolgerà tutto il settore ferroviario italiano. Da sedici mesi sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto. Malgrado alcuni progressi registrati negli ultimi quattro incontri le divergenze più significative ancora non sono state appianate.

Non è stata raggiunta un’intesa su temi di fondamentale importanza come la retribuzione, l’orario di lavoro e la classificazione del personale. I sindacati coinvolti nelle trattative non ritengono sufficienti le proposte avanzate dalle associazioni datoriali. Dunque i treni si fermeranno per otto ore. Ecco quando la circolazione sarà bloccata.

Nuovo sciopero dei treni: stop di 8 ore previsto per questa giornata

I treni si fermeranno per otto ore nella giornata di martedì 6 maggio 2025. Le organizzazioni sindacali additano le «tattiche dilatorie della controparte» attuate per rallentare la negoziazione. Si è reso così necessario uno sciopero nazionale che fermerà la circolazione dei treni. La mobilitazione del 6 maggio vuole lanciare un segnale forte.

I sindacati intendono sollecitare risposte rapide e concrete per arrivare il prima possibile alla sottoscrizione del nuovo CCNL delle Attività Ferroviarie e del contratto aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In mancanza di progressi significativi le sigle sindacali non escludono la possibilità di altre azioni di protesta.

«Sciopero nazionale di 8 ore il prossimo 6 maggio di tutte le lavoratrici e i lavoratori delle ferrovie». Lo annuncia il comunicato stampa congiunto divulgato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti. Inevitabilmente lo sciopero avrà ricadute sulle circolazione ferroviaria nazionale, con cancellazioni e ritardi dei treni, sia a lunga percorrenza che regionali.

«Attendiamo – prosegue il comunicato – risposte concrete e rapide per chiudere la vertenza, accelerando il confronto per la sottoscrizione del CCNL della Mobilità- Attività Ferroviarie e del contratto aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In caso contrario, la mobilitazione proseguirà».

In conformità con le normative vigenti, Trenitalia assicurerà comunque l’esecuzione di alcuni servizi minimi nelle fasce orarie di maggior affluenza per contenere al massimo i disagi per i viaggiatori, in particolare per i pendolari. Chi ha in programma di viaggiare in treno il 6 maggio farà bene a informarsi preventivamente sulle variazioni dei treni. Sul sito ufficiale di Trenitalia è consultabile la lista completa dei treni garantiti in caso di sciopero.