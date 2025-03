Dimissioni Conte, rottura definitiva con la società: cos’è successo

La sfida al vertice del campionato tra Inter e Napoli continua senza esclusione di colpi. I nerazzurri fanno l’andatura approfittando anche di una fase di stanca degli azzurri che hanno faticato a raccogliere risultati.

Nella lotta scudetto tra gli uomini più discussi c’è senza dubbio Antonio Conte, che proprio sulla panchina interista ha vinto il suo ultimo scudetto prima di intraprendere strade diverse. Ora al Napoli sta provando a ripetere l’impresa, fermo restando le difficoltà di questa seconda fase di stagione.

L’allenatore salentino è tra i più impattanti dell’intero panorama di Serie A grazie alla sua enorme esperienza e al suo grande carisma. Un tecnico di valore e personalità che non ha mai smesso di riservare sorprese nel corso della sua carriera. Una vita sportiva, che soprattutto da allenatore, ha riservato scelte piuttosto impattanti: dall’addio alla Juventus a quello all’Inter.

Calciomercato, Conte-Inter e l’annuncio sulle dimissioni: retroscena pazzesco

Proprio l’addio prematuro all’Inter, dopo la vittoria dello scudetto al secondo anno, fece discutere i tifosi. Una separazione che ha poi portato al successivo arrivo a San Siro di Simone Inzaghi, attuale condottiero della squadra.

Proprio il divorzio tra Conte e l’Inter di qualche anno fa è stato argomento di dibattito acceso a ‘TeleLombardia’ tra Francesco Ordine e Fabrizio Biasin. Il primo ha evidenziato: “Conte ha detto, gli accordi prevedevano un altro piano di sviluppo della stagione successiva. Questi piani sono saltati, avete addirittura fatto marcia indietro e venduto due giocatori”, per poi aggiungere “Allora si sono incontrati Conte, Marotta e Ausilio E hanno detto: ‘se vogliamo evitare che mandi via anche Lukaku, Sai che facciamo?’. Allora andiamo da Zhang e gli diciamo: ‘Guarda, che ci Dimettiamo tutti e tre“.

Biasin ha replicato sottolineando come si trattasse di due anni prima, con Ordine che ha ribadito: “Conte si è dimesso e gli altri invece sono rimasti”.

La nuova risposta di Biasin ha quindi chiarito: “Lukaku che c’entra? Quello che racconti tu è successo quando l’hanno preso Lukaku”, ed ancora: “Quando sono andati tutti e tre a fare questa cosa con Zhang? Quando Lukaku era in prossimità di arrivare. Ma Zhang dice: ’80 milioni sono troppi”. E quindi loro dicono ‘o arriva Lukaku o ce ne andiamo’. A quel punto, cosa fa la società? Prende Lukaku a 80 milioni. Fidati che è così. Quando lo prende? Lo prende subito, no? Arriva a luglio inoltrato”.

In relazione all’addio Biasin ha invece sottolineato: “Conte, a un certo punto ha detto: ‘Signori, qui avete venduto Hakimi. Evidentemente non si possono prendere i giocatori che voglio io. Quindi dice Conte: ‘Questa squadra non è all’altezza delle mie ambizioni Tanti saluti!”. Da quel punto poi l’arrivo di Inzaghi con l’addio dell’attuale allenatore del Napoli.