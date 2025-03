Netflix, incredibile quello che accadrà ad Aprile: la data è da segnare sul calendario

Il mese di aprile è ormai alle porte e per Netflix questo sarà un momento davvero molto importante. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quell’agosto di ventotto anni fa. Era infatti il 28 agosto 1997 quando Reed Hastings e Marc Randolph decisero di fondare Netflix. All’epoca non si parlava affatto di streaming.

Hastings non era altro che un cliente per nulla soddisfatto del servizio fornito da Blockbuster. Non gli erano andati giù i 40 dollari che aveva dovuto sborsare per aver riconsegnato in ritardo un dvd di Apollo 13. Da lì l’idea che si sarebbe rivelata vincente negli anni a venire: quella di un business di noleggio dvd consegnati a domicilio e senza costi extra per i clienti.

Le cose poi col tempo sarebbero cambiate. E di molto. Blockbuster ha chiuso i battenti da tempo e oggi Netflix è un colosso dello streaming che non consegna più dvd a casa. Ecco cosa succederà ad aprile e qual è la data da segnare sul calendario.

Netflix, le novità di aprile sulla piattaforma di streaming

Aprile 2025 sarà il mese in cui arriveranno diverse serie attesissime. Ma non solo: ancora più atteso è il ritorno di alcuni dei titoli più amati di sempre. Il prossimo mese infatti approderà su Netflix il medical drama Pulse (3 aprile), serie di fantascienza ispirata a “L’Eternauta” di Héctor G. Oesterheld. Ritornerà anche Black Mirror e ci sarà il lancio dell’ultima stagione di “You”, uno dei crime/thriller preferiti dal pubblico.

Il 4 aprile sarà la volta della nuova serie e crime thriller sudcoreana Karma. Il grande protagonista sarà Park Hae-soo, volto ben noto agli amanti di Squid game. Il 10 aprile invece toccherà alla stagione numero sette di Black Mirror, uno dei titoli più amati di sempre dagli utenti di Netflix, con sei nuovi episodi, compreso un sequel dell’avventura di fantascienza USS Callister.

Ma aprile sarà anche il mese del gran finale di un’altra serie amatissima come You, pronta a tornare per chiudere una volta per tutte la storia di Joe Goldberg, il serial killer interpretato da Penn Badgley. La quinta e ultima stagione assisterà al ritorno di Goldberg a New York. L’uomo dovrà fare i conti con i suoi più oscuri desideri e i fantasmi del passato.

Spazio anche agli amanti della serie con la docuserie su Carlos Alcaraz, prevista per il 23 aprile. Parliamo di “Carlos Alcaraz: a modo mio”, la miniserie di Morena Films per Netflix sul giovane talento del tennis spagnolo, il più giovane numero uno ATP della storia. Gli appassionati potranno conoscere la vita di uno dei tennisti top al mondo attraverso i suoi stessi occhi.