Spazzolino da denti, nemmeno immagini quanto possa diventare pericoloso: solo così non corri rischi

Come rendere lo spazzolino da denti meno pericoloso per la salute: nessuno lo immagina, ma si corrono dei rischi anche piuttosto seri.

Lo spazzolino da denti è uno degli strumenti più utilizzati per propria l’igiene orale. Studiato e progettato per rimuovere la placca, i residui di cibo e i batteri dalla superficie dei denti, delle gengive e della lingua. Formato da tre parti principali, un manico che serve per impugnarlo comodamente, la testina, che sarebbe la parte superiore con le setole, che fanno la pulizia vera e propria, e appunto le setole, che possono essere morbide, medie o dure, a seconda della sensibilità di denti e gengive.

In commercio esistono tantissime tipologie di spazzolini da denti, ma che si dividono principalmente in due grandi categorie: spazzolini manuali ed elettrici. Due modelli completamente diversi, ma che ovviamente svolgono entrambi la stessa funziona, ossia contrastare lo sporco, placca, germi e batteri che si formano in bocca e che alla lunga possono rappresentare un pericolo per i denti e portare alla formazione delle carie e di problemi gengivali di vario genere.

Spazzolini da denti, ecco cosa fare per non farlo diventare un pericolo

Ovviamente, essendo uno strumento che entrerà in contatto con la nostra bocca, sarà molto importante che venga cambiato spesso, ma che soprattutto sia igienizzato con cura ogni volta che si è finito di usarlo. La superficie dello spazzolino, infatti, essendo quasi sempre umida, sarà il luogo perfetto per la proliferazione di germi e batteri che possono anche minacciare la nostra salute.

Oltre ad una corretta pulizia e manutenzione, sarà altrettanto importante conservare lo spazzolino in modo adeguato. Senza saperlo, infatti, è proprio il modo in cui lo teniamo in bagno a renderlo estremamente pericoloso. Una delle prime cose che si dovrebbero completamente evitare è usare il famoso coprispazzolino che tutti sicuramente abbiamo. Per quanto possa sembrare una buona idea, in realtà coprire lo spazzolino con questo oggetto di plastica e poco areato non fa altro che moltiplicare germi e batteri.

Altro errore da evitare è quello di lasciare lo spazzolino all’interno del bagno nel classico portaspazzolini. Anche in questo caso, per quanto sia la scelta più comune, si lascerà la superficie libera di poter essere attaccata da sporco, polvere e anche da batteri fecali che si trovano nell’aria ogni qual volta tiriamo lo sciacquone. Stesso discorso se invece lo si lascia poggiato sul lavandino o si appende in quegli appositi supporti. Quindi per evitare rischi, la scelta migliore sarebbe quella di lavarlo per bene, lasciarlo asciugare e poi riporlo all’interno del mobile del bagno.