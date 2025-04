Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Rita sconvolge le Veneri, un nuovo arrivo a Milano stravolge la serie

Rita, la new entry tra le Veneri del Paradiso delle Signore, lascerà senza parole le sue colleghe. Un nuovo arrivo in città sconvolgerà tutto.

Si avvicina il gran finale per la nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Le trame che coinvolgono i protagonisti del period drama di Rai 1 si fanno sempre più intriganti e avvincenti. I risultati in termini di Auditel sono sotto gli occhi di tutti. La serie ambientata nella ruggente Milano di metà anni Sessanta continua a volare negli ascolti.

L’appuntamento di venerdì 28 marzo con Il Paradiso delle Signore 9 ha fatto registrare un ottimo 21,5% di share con 1 milione e 758 mila spettatori incollati al piccolo schermo. Ancora un mese di puntate prima della chiusura della stagione in corso. La serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi terminerà venerdì 2 maggio, con la decima stagione già in cantiere.

Intrighi e pepati colpi di scena sono gli ingredienti principali di una soap che ha conquistato il pubblico. Uno dei personaggi chiave da questo punto di vista è senz’altro la Venere Rita, al centro di una vera e propria “spy story”. L’ultima reclutata da Irene Cipriani sconvolgerà le sue colleghe e anche un nuovo arrivo in città scompiglierà le cose.

Anticipazioni Il Paradiso 9: Veneri sconvolte da Rita, nuovo arrivo a Milano cambia le carte in tavola

Come sanno bene gli appassionati del Paradiso Rita Marengo è la nuova Venere reclutata dalla capo commessa Irene Cipriani per sostituire Clara, partita insieme ad Alfredo per inseguire i suoi sogni sportivi in Belgio. Rita all’apparenza è la Venere perfetta e conquista rapidamente la fiducia di Irene e di tutti i colleghi del Paradiso.

Mai come nel suo caso però le apparenze ingannano. Sì, perché Rita in realtà è agli ordini di Tancredi. Estromesso dal vertice della GMM, il nipote di Adelaide non ha accantonato i suoi progetti di distruzione del Paradiso delle Signore (proprietà del suo grande rivale in amore, Vittorio Conti) e insieme alla stilista Giulia Furlan non cessa di giocare sporco.

L’ultima mossa della coppia Sant’Erasmo-Furlan è proprio aver infiltrato Rita nel cuore della concorrenza, in modo da farsi consegnare i segreti della collezione di Botteri. Nelle prossime puntate (fino al 4 aprile) la spia di Tancredi farà alle Veneri un annuncio che lascerà tutti senza parole. Nel frattempo a Milano è arrivata Lea, con notizie poco rassicuranti per Enrico.

La cognata del dottor Brancaccio ha rivelato di aver subito delle minacce. Enrico deciderà così di partire per l’America insieme a Lea e ad Anita per metterle al sicuro dai malviventi che cercando di intimidirlo per far saltare la sua testimonianza chiave al processo. Ma un evento inatteso lo costringerà a cambiare in fretta i suoi piani.