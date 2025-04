Milan-Inter perde il campione più atteso: non ci sarà a San Siro!

Il calcio non si ferma praticamente mai e dopo la serie A si riparte subito con la Coppa Italia. Questa sera andrà in scena Empoli-Bologna e domani invece ci sarà il derby di andata di Coppa Italia Milan-Inter. Una sfida suggestiva per vari motivi e che per i colori rossoneri sarà ancora più importante che per i cugini.

La squadra nerazzurra ha un calendario fittissimo e tanti impegni tra campionato e Champions e arriva a questo scontro particolarmente rimaneggiata. La Coppa Italia è invece l’unico reale obiettivo rimasto ai rossoneri che – dopo la vittoria in Supercoppa italiana – vogliono fare un altro interessante sgarbo alla squadra di Simone Inzaghi. Il match tra Milan e Inter è interessante per vari motivi.

D’altro canto in casa nerazzurra Inzaghi dovrà essere bravo a gestire le risorse perchè sabato c’è il Parma, delicato impegno di campionato contro una squadra in piena lotta salvezza e martedi invece ci sarà l’andata dei Quarti di finale di Champions League, il match più atteso della stagione. Per questo Inzaghi dovrà esser attento a gestire gli uomini a disposizione e per questo è arrivato ad una scelta importante: Inzaghi non utilizzerà il suo capitano Lautaro Martinez. Ora è ormai confermato.

Milan Inter, due illustri assenti nel match di Coppa Italia

L’argentino Lautaro Martinez non ha giocato gli impegni con le Nazionali ed ha saltato Inter Udinese. Ora quasi sicuramente salterà anche il derby di Coppa Italia per poi giocare qualche minuto nella trasferta di Parma ed essere pronto per il big match di Monaco: è questo il piano del club nerazzurro che è molto attento a dosare le forze in questa fase della stagione.

Non solo Lautaro Martinez perchè tra gli infortunati mancherà anche Denzel Dumfries, alle prese con un infortunio più importante e che probabilmente non sarà a disposizione neanche per la sfida di Monaco, insomma una situazione delicata e tutt’altro che semplice.

Emergenza Inter e i nerazzurri – che hanno fuori per oltre due mesi anche Piotr Zielinski – sperano di non dover fare i conti con altre problematiche e proveranno a risollevare le cose magari direttamente al ritorno, con tutta la squadra a disposizione. Ricordiamo inoltre che a centrocampo mancherà il giovane centrocampista Asllani, out per squalifica visto le ammonizioni ricevute nel corso del torneo.

Insomma l’Inter arriva al derby tutta incerottata e non sarà semplice contro dei rossoneri in difficoltà ma con una grande voglia di reagire.