Non hai mai lavorato né versato contributi? Niente paura, come ottenere la pensione e quanto ti spetta

Sono almeno venti gli anni di contributi (abbassati a cinque nell’opzione contributiva) necessari per poter accedere alla pensione di vecchiaia. E chi non ha mai lavorato o ha versato pochi contributi previdenziali? È destinato a rimanere senza alcuna pensione? In realtà no, ci sono alcune misure che assicurano un supporto economico anche in questi casi.

In particolare ci sono tre misure che costituiscono una fondamentale forma di tutela per chi non per vari motivi non ha potuto maturare i requisiti contributivi richiesti dalla normativa per maturare la pensione di vecchiaia. Queste tre misure possono comunque garantire una certa rendita mensile ai beneficiari.

Ci riferiamo a misure come la pensione di invalidità civile, all’assegno sociale e alla pensione per casalinghe e casalinghi. Cerchiamo di saperne di più su questi tre strumenti pensati per tutelare chi non ha mai lavorato o versato pochi contributi. Ecco quello che c’è da sapere su requisiti e importi di queste tre misure.

Come ottenere la pensione senza aver mai lavorato né versato contributi

La pensione di invalidità civile spetta, previo esame da parte di una commissione medica ASL, a chi è affetto da una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che provochi una permanente incapacità lavorativa (comunque non inferiore a un terzo). Per una disabilità tra il 74% e il 99% spettano 336 euro al mese (con un reddito non superiore a 5.771,35 euro).

In caso di invalidità totale si può arrivare a 739,83 euro (aumenta però anche la soglia di reddito: 19.772,50 euro). L’indennità di accompagnamento – erogata ai disabili non autosufficienti – indipendentemente dal reddito è pari invece a 542,02 euro. C’è poi l’assegno sociale, una prestazione sociale assistenziale fornita dall’INPS.

L’assegno sociale spetta a chi non ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e a una certa età (67 anni) si trova in condizioni economiche disagiate, con un reddito inferiore al limite previsto annualmente dalla legge. Il reddito personale non deve superare l’importo annuo dello stesso assegno sociale (7.002,97 euro) e quello coniugale non deve essere superiore di due volte il valore dell’assegno sociale (tetto massimo 14.005,94 euro).

Abbiamo infine la pensione per casalinghe e casalinghi. Questa misura spetta alle persone che hanno svolto lavori domestici e di cura senza retribuzione. In questo caso si possono versare contributi volontari al Fondo pensione casalinghe e casalinghi, in modo da garantirsi una pensione mensile futura.

Il contributo minimo mensile è pari a 25,82 euro (309,84 euro annui) e l’età minima è di 57 anni con almeno cinque anni di contributi. L’importo della pensione sarà legato a quanto versato con il minimo contributivo. Va da sé che la pensione sarà comunque piuttosto bassa.