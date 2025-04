Altro che quadri e specchi, è questa la vera tendenza per arredare il corridoio: cambia subito aspetto

Anche se in molti non gli danno la dovuta importante, i corridoi sono un elemento fondamentale in casa e hanno delle funzioni ben specifiche. Infatti, non sono solo semplici parti separatorie, ma permettono di ottenere la giusta privacy, senza rovinare l’aspetto completo della casa. Proprio per questo, dovranno essere arredati in modo accurato, senza trascurare alcun dettaglio.

Indipendentemente dalla loro grandezza, i corridoi dovranno essere considerati allo stesso modo di tutti gli altri ambienti e per tale motivo sarà importante arredarli con cura. Un passaggio fondamentale non solo per impreziosirli, ma anche per renderli pratici e funzionali. Infatti, se sfruttati nel modo giusto si potrà ottenere dello spazio extra che in casa non guasta mai.

Come arredare un corridoio senza usare specchi e quadri

Ciò che in un corridoio no manca mani e che in genere viene usato proprio per abbellirlo, è la presenza sia di specchi, che possono tornare anche piuttosto utili, che di quadri, che invece di utilità ne hanno davvero ben poca, se non quella di prendere sporco e polvere. Due elementi presenti in quasi tutte le case, ma che sembrerebbero avere le ore contate, infatti, per questo 2025 la tendenza per arredare il corridoio è completamente diversa.

Il corridoio occupa in casa uno spazio molto importante e per tale motivo nulla deve essere lasciato al caso, soprattutto quando si tratta di aggiungere elementi al suo interno. Le pareti saranno sicuramente tra le prime cose che si andranno ad arricchire, ma l’estetica non sempre va di pari passo con la funzionalità. Ecco perché, piuttosto che appendere al muro i soliti quadri e il classico specchio, meglio optare per qualcosa che renda il corridoio anche pratico.

La nuova tendenza infatti, vede dominare elementi che risultino essere non solo di design ma anche funzionali. Quindi meglio optare per delle scarpiere, magari con delle ante in vetro, che non solo permetteranno di avere le scarpe sempre in ordine ma doneranno anche un tocco di stile al corridoio. Per lo stesso principio, potranno essere utilizzati anche mobili completi con attaccapanni, panche e porta scarpe, ideali per avere tutto in ordine in un sol elemento. Infine, anche delle semplici consolle da ingresso, faranno sicuramente la netta differenza. Con queste alternative quindi, il corridoio diventerà un luogo fondamentale e non più un semplice ambiente di passaggio.