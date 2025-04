Dolore infinito per Ezio Greggio, lutto in tv: la notizia commuove tutti

.Quando una persona viene a mancare è sempre una brutta notizia e quando muore una persona con il quale hai collaborato per anni nel tuo lavoro è come perdere un vero e proprio familiare. La notizia arrivata nelle ultime ore ha scosso il mondo della tv e in particolare ha scosso anche il noto conduttore e attore Ezio Greggio.

Lo conosciamo per essere un grande tifoso della Juventus e per essere anche un conduttore storico del programma tv Striscia La Notizia ma negli anni Ezio Greggio ha svolto anche il ruolo di attore, alcuni di voi lo ricorderete in vari ruoli e in particolare in quello del film Selvaggi dove Ezio era uno dei protagonisti.

In questo celebre film, poi diventato cult della televisione italiana, diverse persone devono fare i conti con una tragedia sfiorata, il loro aereo cade su un’isola deserta e qui loro sono costretti, tra amori improbabili e rozze liti, a dover sopravvivere in ogni modo. Un mix tra commedia all’italiana ed altro, un dramma sfiorato e un film che puntualmente ogni anno ripropongono in tv.

Ed Ezio Greggio prese parte a quel film insieme ad un’altra vecchia conoscenza della tv e ovvero Antonello Fassari, venuto a mancare in queste ore.

Lutto nel mondo della tv, lo ricorda anche Ezio Greggio

Il mondo della tv piange il noto attore Antonello Fassari, scomparso a 72 anni per una grave malattia. In molti stanno ricordando in queste ore l’attore noto per alcuni personaggi iconici nel mondo della tv, dal ruolo in Selvaggi fino a quello di Cesare, protagonista e fratello di Claudio Amendola nei Cesaroni. Tanti i protagonisti della serie a ricordarlo, ma anche Ezio Greggio che ha pubblicato un post sui social per ricordare l’amico oltre che collega.

L’uomo ha pubblicato il seguente post sui propri canali social: “Addio Antonello Fassari, compagno di lavoro e persona adorabile con il quale ho girato film e serie tv di successo. Antonello era oltre che un grande professionista un signore cordiale, simpatico ed educato. Un abbraccio e condoglianze alla sua famiglia”.

Poi lo ha ripubblicato con un ulteriore messaggio di addio nelle Instagram Stories. Un lutto che ha colpito molto Ezio Greggio e tanti personaggi della tv, sconvolti per l’accaduto. La notizia ha fatto il giro del web in queste ore e anche la Roma ha dato il suo addio ad un celebre tifoso vip.