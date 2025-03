“Ci mancherai”, grande dolore per Alvaro Vitali: lutto nella tv italiana

Brutta notizia e grande lutto che colpisce il famoso 'Pierino' della tv italiana, nome d'arte di Alvaro Vitali. Fan in lacrime.

Il mondo della tv italiana ha visto negli anni gravi e pesanti lutti, persone che negli anni ci hanno fatto compagnia con film e programmi tv e che con il passare del tempo purtroppo capita vengano a mancare. E’ arrivata una pesante notizia per il noto attore Alvaro Vitali, meglio conosciuto come Pierino, icona cult della televisione italiana.

Negli anni abbiamo sorriso con Pierino e le sue commedie, una serie infinita di film che lo hanno visto protagonista in vesti inedite e che ci hanno fatto sorridere e commuovere con storie particolari e un modo nuovo di vivere i film. Pierino è stato uno dei principali protagonisti della Commedia sexy all’italiana, un fautore di questa nuova epoca e con lui negli anni hanno lavorato tantissime belle attrici.

Sappiamo che purtroppo Alvaro Vitali non vive un momento facile, non è riuscito a conservare il suo patrimonio e negli anni ha avuto tante difficoltà, ora ha 75 anni e la sua vita va avanti. Nelle ultime ore è arrivato un pesante lutto che colpisce ‘Pierino’ e tutti gli amanti di quei film che hanno fatto la storia, è venuta a mancare la nota bella attrice Nadia Cassini, icona degli anni Settanta e Ottanta. Un lutto che colpisce il mondo del cinema italiano.

Lutto in Italia, brutta notizia per Alvaro Vitali

Un grave lutto per il cinema italiano, è venuta a mancare all’età di 76 anni l’attrice Nadia Cassini, donna scomparsa al termine di una lunga e grave malattia. Non è stata una vita facile per Nadia che ha avuto gioie e dolori, successo e anche eventi piuttosto complicati. Il suo vero nome era Gianna Lou Muller e il suo dramma cominciò negli anni ’90: Nadia si operò al naso, un’operazione che sulla carta doveva essere semplicemente estetica ma si rivelò invece un vero dramma.

Alvaro Vitali era molto legato alla donna e sui suoi profili social ha salutato con un bellissimo messaggio: “Quando ci lascia una cara amica, collega e sorella e soprattutto per aver condiviso momenti indelebili sui tanti set cinematografici, beh il dolore è pari alla perdita di un familiare. Ciao Nadia, ci mancherai! Tuo Alvaro…”

Ci furono delle complicazioni e cosi la nota attrice subi’ un ustione di terzo grado al viso e l’amputazione del padiglione auricolare destro. Da li fu la sua fine come attrice, la donna rimase turbata mentalmente e fisicamente e cosi ci fu l’addio alle scene. Nel 2009 Nadia Cassini ebbe un altro grave incidente e la donna ha avuto cosi un altro lungo periodo di riabilitazione.

Una vita difficile per un’attrice che ha lavorato con Alvaro Vitali in film come L’Infermiera nella corsia dei militari, La dottoressa ci sta col colonnello e il film L’Insegnate balla…con tutta la classe, un film che lanciò la donna insieme a Lino Banfi e Alvaro Vitali. Una serie di film che resero il trio celebre e che ancora oggi è ben impresso nella mente di quella generazione.