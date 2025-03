Lutto improvviso, si è spento in queste ore: piangono i tifosi del Milan

Lutto terribile nel calcio lombardo. Ci ha lasciati a soli 35 anni un ex Milan, che lascia anche un bimbo di soli 2 anni

Una brutta malattia strappa alla vita un altro ex calciatore, confermando il momento terribile dello sport italiano in questo periodo. Ad appena 35 anni ci ha lasciati Luca Lodetti, scomparso nella mattinata del 15 marzo ad Almenno San Salvatore, in provincia di Bergamo.

Il calcio lombardo è quindi inevitabilmente in lutto per la scomparsa di un uomo ancora giovane e che tanto avrebbe potuto e voluto dare alla vita. Lodetti ha lasciato i suoi cari proprio nell’abitazione nella quale viveva da circa un anno, dopo il trasferimento da Brembate di Sopra. Un periodo delicato per la sua vita visto che nel febbraio 2024 gli era stata diagnosticata la brutta malattia che poi dopo poco più di un annetto non gli ha lasciato scampo.

Fino al 2019 Lodetti ha avuto modo di vivere da protagonista il campo e il mondo del calcio: dalle giovanili vissute tra le fila di Atalanta e Milan passando poi per una lunga carriera tra i dilettanti a diverse latitudini vestendo le maglie di Darfo Boario, Tritium, Pro Sesto, Alzano Cene, Colognese, Mezzolara, Faenza, Mapello e Legnano, il tutto senza dimenticare anche un’esperienza nella Serie A maltese nel 2010 al Marsaxlokk e poi nel 2015 ai Naxxar Lions. Luca Lodetti ha quindi avuto modo di vivere diverse realtà interessanti e di provare a lasciare il segno più o meno fino ai 30 anni.

Calcio lombardo in lutto: addio a Luca Lodetti, aveva giocato nel Milan

A proposito delle ex squadre di Lodetti, tra queste la Tritium ha voluto diramare un messaggio di cordoglio sui suoi canali: “Una terribile notizia. È mancato a causa di malattia Luca Lodetti, ex calciatore biancoazzurro, classe 1989. Scuola Milan, difensore centrale e terzino, Lodetti era approdato nel novembre 2007 nella Tritium dal Darfo Boario, come under”.

Agli albori della sua carriera Lodetti ha quindi avuto modo di crescere nell’universo Milan dagli Allievi alla Primavera come difensore centrale o esterno difensivo, il tutto con Alberico Evani e Filippo Galli come allenatori. Un’esperienza importante che ha dato il via ad una carriera ricca di avventure interessanti fino al 2019 quando ha deciso di cambiare vita.

Da quel momento Lodetti ha infatti aperto un’agenzia di pratiche automobilistiche a Brembate Sopra, la “Truck Consult”, per poi fondare anche la sua squadra amatoriale di ciclismo, sua seconda passione. Ad appena 35 anni l’ex calciatore lascia un figlio di soli due anni oltre alla madre Patrizia, al padre Ernesto e ai fratelli Sebastiano e Ivan.