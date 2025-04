“Fatti i fatti tuoi!”, retroscena Stefano De Martino: incredibile quanto accaduto nei camerini

È un momento d’oro per Stefano De Martino. Il 35enne presentatore partenopeo è di fatto il volto di punta della Rai. Sotto la sua gestione Affari Tuoi è letteralmente esploso negli ascolti, mandando in soffitta i record dell’era Amadeus, che pure era riuscito nell’impresa di ridare smalto a un game show che appariva un po’ appannato.

De Martino è riuscito, contro ogni previsione, a fare meglio del suo illustre predecessore. Colpisce tutti la maestria con cui sa guidare le danze nel programma dei pacchi. Grande padronanza dei tempi televisivi, conduzione leggera ma mai sopra le righe, look elegante e sobrio, con un tocco di informalità e spensieratezza giovanili.

Insomma: l’ex ballerino di Amici ha conquistato tutti. È seguito da un pubblico trasversale (fatto di giovani ma anche da spettatori più maturi) e già si parla di lui come di un autorevole candidato a Sanremo in un ipotetico dopo-Conti. Naturale che si parli spesso della nuova stella della Rai. Un retroscena nei camerini, in particolare, ha suscitato l’attenzione di tanti.

Stefano De Martino, il retroscena nei camerini fa divertire tutti

Piccolo e divertente siparietto nel backstage di “Stasera tutto è possibile”. Protagonisti due ex d’eccezione: Stefano De Martino e Emma Marrone (i due si conobbero ad Amici e fecero coppia fissa tra il 2009 e il 2012). La cantante, ospite dell’ultima puntata dello show in onda nella serata di martedì 8 aprile, ha fatto finta di essere rimasta offesa per non aver ricevuto regali dal presentatore per la sua presenza nel suo show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2)

«Ma non ti ha insegnato niente Maria (Maria De Filippi, ndr)?», ha detto Emma Marrone a Stefano De Martino mentre si trovava nel suo camerino, impegnata a prepararsi per l’appuntamento con ‘Stasera tutto è possibile’. Sempre con una grande dose di ironia ha aggiunto: «Io vengo ospite al tuo programma, e non mi vai a comprare una giacca di pelle, un bracciale d’oro, niente».

Non si è fatta attendere la risposta, sempre scherzosa, del diretto interessato. «Sei malpensante, io ho già provveduto», ha ribattuto De Martino, che prosegue il siparietto coinvolgendo Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. È a loro che propone il regalo da comprare a Emma: una lussuosa casa nella Capitale. «10 euro io, 10 euro Izzo e 1 milione di euro tu», dice De Martino col dito puntato verso Paolantoni.

«Ti dico solo una cosa… Domani hai un impegno: ‘Rogito, una bella casa vista mare», ha annunciato a Emna il presentatore di “Stasera tutto è possibile”. «No, no, no! Fatti i fatti tuoi! Che noi abbiamo questioni in sospeso», ha replicato alla fine Emma davanti alle telecamere del programma. La registrazione della puntata è avvenuta lo scorso 17 marzo. Il clima, come si può vedere, era allegro e rilassato. Tra i due, superate le incomprensioni del passato, è rimasta una grande amicizia.