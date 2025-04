Scambio Juve: Vlahovic più 18 milioni per un Top della Nazionale

In vista della prossima sessione di calciomercato la Juventus sta già pensando a quelle che potrebbero essere le prossime mosse. Una larga fetta delle strategie sia in entrata che in uscita passeranno anche dal raggiungimento o meno della qualificazione alla prossima Champions League.

Dal punto di vista economico l’obiettivo europeo appare come un requisito minimo per riuscire a pianificare al meglio un futuro ancora incerto sotto tanti punti di vista. In primis i bianconeri dovranno decidere il prossimo allenatore, con Tudor che appare esclusivamente come un traghettatore per questa fase. Poi bisognerà valutare la rosa con alcuni elementi in uscita. Tra questi spicca Dusan Vlahovic, reduce da una stagione in penombra tra esclusioni eccellenti ed un rendimento ben al di sotto delle aspettative portate in dote anche dal suo alto ingaggio.

Il centravanti serbo è fermo a quota 14 gol stagionali, ma nel complesso è a secco da ben 5 giornate di fila in Serie A. Nell’ultima fase della gestione Motta, Vlahovic era finito tra le seconde linee, con Kolo Muani titolare dal suo arrivo a gennaio. Ora Tudor sta provando a ricostruire anche su di lui, ma il futuro dell’ex Fiorentina appare sempre più distante da Torino.

Il contratto del classe 2000 è in scadenza a giugno 2026 e la Juve non ha certo l’intenzione di perderlo a parametro zero. Al contempo i bianconeri fanno valutazioni sui possibili nuovi innesti, con un calciatore in particolare che in questo momento piace molto. Proprio Vlahovic potrebbe essere la chiave per arrivarci.

Calciomercato Juventus, mirino su Tonali: idea di scambio con Vlahovic

Per la prossima estate la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Sandro Tonali, tornato sulla cresta dell’onda dopo i problemi dello scorso anno extra campo. L’ex milanista ha conquistato Newcastle a suon di prestazioni da favola, portando a casa anche un trofeo storico.

Il centrocampista italiano ha anche riconquistato la Nazionale e le sue performance non sono passate inosservate agli occhi della stessa Juve, pronta a lanciare l’assalto.

Il Newcastle valuta il proprio gioiello tra i 60 e i 70 milioni di euro e per ammortizzare le potenziali richieste la compagine italiana potrebbe anche proporre uno scambio con Vlahovic, che a sua volta piace ai Magpies.

Sulla 40ina di milioni la valutazione del serbo che potrebbe essere affiancato a circa 18 milioni per provare quanto meno ad avvicinarsi alle elevate richieste degli inglesi, che però rischiano di alzare un muro.