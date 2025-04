Ansia Bagnaia, tifosi preoccupati in vista del Gp Qatar: cos’è successo

In tre gare disputate finora in questa MotoGP si è visto un autentico dominio da parte della Ducati. La Rossa di Borgo Panigale ha portato sul gradino più alto del podio un proprio pilota in ogni circostanza possibile.

Nei primi due weekend il dominatore è stato Marc Marquez in grado di non lasciare neanche le briciole alla concorrenza seguito dal fratello Alex e da Bagnaia prima e Morbidelli poi. Nel terzo fine settimana è invece arrivato il primo passo falso dello spagnolo della rossa che cadendo ha spalancato le possibilità di vittoria proprio a Pecco che negli USA ha chiuso davanti al più piccolo dei fratelli Marquez che al momento comanda peraltro la classifica generale grazie alla sua costanza.

Ora la prossima tappa sarà in Qatar, lì dove però i dati non sorridono del tutto a Bagnaia che nel weekend statunitense ha mostrato segnali di grande ripresa. In questo senso lo stesso Tardozzi a ‘Dazn’ ha ammesso: “Ha cambiato mentalità e anche se la moto non è perfetta lui crede che tutto sia possibile – le sue parole – In Texas avrebbe dovuto fare una grande partenza e l’ha fatta, solo così ci sarebbe stata una possibilità di lottare con i Marquez. Mi sento di dire che Pecco è tornato“.

87 punti per Alex Marquez, uno in meno per Marc e a seguire i 75 di Pecco: così si compone il podio della classifica iridata dopo tre fine settimana, in attesa della tappa in Qatar che potrebbe ancora rimescolare le carte.

Bagnaia punta al Gp del Qatar: i precedenti fanno scattare l’allarme

Bagnaia a Lusail sarà uno degli osservati speciali visto che ci arriva con una vittoria in tasca e su una pista potenzialmente favorevole dopo un avvio che sembrava indirizzato verso la famiglia Marquez.

I dati che emergono dal Qatar sono però contrastanti visto che Pecco ha messo insieme sia buone performance che altre decisamente più altalenanti. Il pilota italiano è stato lontano dal vertice nelle prime apparizioni in Moto3 per poi risalire la china nel 2015 e 2016 con un nono e terzo posto. Out dai primi 10 all’esordio in Moto2 mentre la prima soddisfazione importante è targata 2018.

Caduta all’esordio in MotoGP nel 2019 per poi alzare l’asticella nel 2021 arrivando terzo mentre nel 2022 arriva il ritiro che rappresenta il punto più basso in Qatar nella classe regina. Secondo e primo posto sono invece i risultati degli ultimi due anni in crescendo.

Il vissuto di Bagnaia a Lusail è dunque ricco di alti e bassi e la prossima tappa sarà piuttosto importante.