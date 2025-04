Michael Schumacher, l’annuncio improvviso gela i tifosi: questa fa male

L’inizio stagione in casa Ferrari non è dei migliori ed eccetto un lampo di Lewis Hamilton nelle gare Sprint c’è davvero poco da dire per i tifosi della Rossa, sempre più dietro rispetto ai rivali. L’ultimo titolo è arrivato con Kimi Raikkonen mentre i tifosi del team di Maranello ricordano con grande amore il periodo storico legato a Michael Schumacher.

La Rossa con il pilota tedesco dominava il circuito e lasciava le briciole agli avversari e invece ora c’è davvero poco da dire, al momento McLaren, Mercedes e persino Red Bull – sebbene grazie all’aiuto di Super Max Verstappen – sembrano superiori e la Rossa è lontana dal podio. I tempi di Schumacher sono lontani ricordi, la Rossa vive un periodo terribile. A inizio anno eppure c’erano grandissime aspettative con Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Se Michael Schumacher è scomparso dai radar per una storia ormai nota (tutti conosciamo la sua drammatica vicenda) in molti più volte ricordano i suoi successi e accade specialmente in un periodo storico come questo. Solo 35 punti nei primi tre Gran Premi, 20 Leclerc e 15 Hamilton, cifre pietose calcolando che parliamo dei due piloti – dopo Verstappen – più pagati nel circuito. E anche il quotidiano Bild ci va giù pesantissimo.

Ferrari, che mazzata: tirato in ballo anche Michael Schumacher

C’erano ben altre aspettative a inizio stagione e invece la Rossa sta faticando molto e non riesce ad andare avanti. La stampa italiana e quella francese hanno già detto la propria attaccando ciò che succede a Maranello ma anche la Bild, il principale quotidiano tedesco, ha avuto parole durissime per parlare della Ferrari, versione 2025.

Il portale tedesco ha chiarito cosi: “Il ritorno del cetriolo rosso”, facendo riferimento alla Ferrari che Michael Schumacher guidò nel 2006. In quell’occasione la Rossa vinse tre Gran Premi ma non fu mai competitiva per il Mondiale con un netto divario rispetto alle rivali e solo il pilota provò a fare la differenza.

“La sua prima Ferrari fu un cetriolo rosso” e ora la Bild sottolinea il ritorno di quel cetriolo con una vettura che è imbarazzante rispetto alle previsioni che tutti si aspettavano. Il giornale tedesco parla e sottolinea che Hamilton si trova in una situazione pesante, la Bild cita ‘un sogno infranto’ sottolineando che ormai la possibilità di vincere un Mondiale è sempre più remota.