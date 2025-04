L’ammorbidente per il bucato è cosa passata: queste alternative sono naturali e low cost

Uno dei prodotti che, dopo il detersivo, più utilizziamo per fare il bucato è l’ammorbidente. Questo, serve principalmente a rendere i tessuti più morbidi e piacevoli al tatto dopo il lavaggio in lavatrice. Ma non solo, oltre a donare morbidezza e profumo ai vestiti, riduce anche l’elettricità statica dei capi e facilita anche la stiratura, rendendo quindi le pieghe più facili da eliminare.

Ovviamente, trattandosi anche in questo caso di un prodotto chimico, bisognerà usarlo con le dovute accortezze. Una quantità eccessiva, infatti, non solo potrebbe lasciare dei residui sui vestiti, ma potrebbe anche far ottenere l’effetto opposto lasciando un odore poco gradevole sui tessuti. Senza dimenticare di quanto possa rappresentare un pericolo per l’ambiente.

Addio al classico ammorbidente: ecco le alternative tutte naturali

Trattandosi di un prodotto che di naturale non ha praticamente nulla, sarebbe preferibile ridurre al minimo l’uso dell’ammorbidente oppure trovare delle soluzioni alternative che rispettino tessuti e ambiente. Fortunatamente, c’è la possibilità di tutto questo, ossia in casa esistono dei prodotti completamente ecologici, che permettono di ottenere capi morbidi ma senza utilizzare l’ammorbidente.

Non è di certo la prima volta che scopriamo come alcuni prodotti che abbiamo in casa risultino essere perfetti anche per altri scopi. Nello specifico, oggi andremo a scoprire quali sono le alternative naturali capaci di far mettere da parte per sempre l’ammorbidente. Vediamo nel dettaglio quali sono questi prodotti da utilizzare sin dal prossimo lavaggio:

Bicarbonato: sciogliere mezzo bicchiere di bicarbonato in acqua e aggiungere il tutto nel cestello della lavatrice. Avviare il classico ciclo e a fine lavaggio i capi saranno perfettamente morbidi; Aceto di vino bianco: versare direttamente 100 ml nella vaschetta della lavatrice e più precisamente nello scomparto in cui si mette l’ammorbidente. Aggiungere anche delle gocce di olio essenziale per neutralizzare l’odore pungente dell’aceto. Impostare il programma e procedere come si è soliti fare; Acido citrico: anche in questo caso si tratta di un prodotto completamente naturale, capace di donare morbidezza ai capi. Metterlo direttamente nel cestello della lavatrice e procedere come al solito.

Queste alternative saranno perfette per ammorbidire le fibre, ridurre l’elettricità statica e sostituire per sempre l’ammorbidente. Dei rimedi naturali che non solo si prendono cura dei tessuti, ma rispettano l’ambiente e soprattutto ci aiutano anche a risparmiare un po’ di soldi a fine mese.