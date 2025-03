Ho detto addio per sempre al cattivo odore nel WC, io uso queste pastiglie fai da te: sono miracolose

Mantenere una corretta pulizia in casa, ma soprattutto negli ambienti maggiormente vissuti, è una cosa fondamentale a cui non si dovrà mai rinunciare. Un passaggio importante non solo per eliminare tutto lo sporco, ma soprattutto per impedire la formazione di germi e batteri potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Stesso discoro anche per i cattivi odori, infatti, in ambienti puliti ed igienizzati saranno completamente assenti.

Il bagno, ad esempio, è proprio uno di questi ambienti in cui la pulizia dovrà essere quotidiana, precisa ed approfondita. Al suo interno, infatti, si riesce ad accumulare una quantità di sporco davvero impressionante, che, non solo porta alla formazione di germi e batteri, ma è alla base anche della maggior parte dei cattivi odori presenti al suo interno. Ecco perché la sua pulizia, rientra in assoluto tra le faccende domestiche quotidiane.

Il rimedio fai da te per dire per sempre addio al cattivo odore dal WC

Tuttavia, nonostante l’attenzione sia sempre massima, si potranno verificare delle situazioni che andranno a minare l’intera pulizia del bagno. Nel caso specifico, i cattivi odori presenti all’interno del WC possono rappresentare un serio problema. I motivi per cui tutto questo si verifica possono essere vari, ma alla base c’è sicuramente una poca igiene del water stesso. Fortunatamente, per neutralizzarli facilmente, si potrà optare per un rimedio fai da te davvero geniale.

Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti per pulire e profumare il bagno, optare per dei rimedi naturali è sicuramente la scelta migliore. Per quanto riguarda i cattivi odori provenienti dal WC si potranno preparare in casa queste pastiglie deodoranti capaci di neutralizzare tutto. Per realizzarle servirà:

160 g bicarbonato di sodio

6o ml di succo di limone

15 g di aceto di vino bianco

un cucchiaio e mezzo di acqua ossigenata

30 g di olio essenziale dell’albero del tè

Il procedimento è semplicissimo, basterà mettere in una ciotola il bicarbonato e unire il succo di limone filtrato e l’aceto. Dopo aver mescolato con cura, si andrà ad aggiungere l’acqua ossigenata e infine le gocce di olio essenziale. Mescolando ancora, si otterrà un composto abbastanza pastoso. A questo punto si andrà a sistemare all’interno degli stampini per ghiaccio e si lascerà completamente solidificare. Una volta pronti, ecco le palline saranno pronte per essere utilizzate, una alla volta, all’interno del WC.