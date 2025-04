Leclerc-Hamilton, idillio già finito: “Tristezza Ferrari”

La Formula 1 fa tappa in Bahrein per il quarto appuntamento del campionato che vede per il momento un dominio McLaren tra i costruttori ed un interessante duello per il primo posto tra Lando Norris e Max Verstappen dal punto di vista dei piloti.

Le prime tre uscite dell’anno hanno visto una straordinaria McLaren in grado di ottenere risultati con entrambi i piloti con una vittoria a testa prima poi del ritorno ad alti livelli di Verstappen, capace di compiere l’impresa a Suzuka con pole e vittoria nonostante una Red Bull complessivamente lontana dalle rivali. In questo quadro a far storcere il naso è l’assenza della Ferrari, reduce da un doppio disastro in Giappone, e complessivamente solo quarta con appena 35 punti messi a referto.

Tra i piloti in rosso il più in alto in classifica è Leclerc, sesto con appena 20 punti, mentre Hamilton ha portato in dote l’unico successo stagionale della scuderia di Maranello vincendo la Sprint in Cina. Troppo poco per quelle che erano le aspettative della vigilia sulla Ferrari, che sulla carta ha costruito un autentico dream team, affiancando un sette volte campione del Mondo ad un pilota di grande talento come Leclerc.

La miscela per ora però non sta portando grandi risultati e nel Gp del Bahrein la rossa spera in un pronto rilancio, fermo restando la corposa differenza con la McLaren che comanda.

Ferrari nel mirino, Montezemolo durissimo: “Vedo una squadra senz’anima”

Serpeggia quindi già tanta delusione nell’ambiente e tra i tifosi Ferrari per questo primo scorcio di 2025, che non sta affatto premiando le mosse strategiche della rossa. Il team di Maranello ha bisogno di scuotersi per uscire ad un torpore che rischia già di essere pericoloso.

Tra i tanti delusi di questa fase c’è anche chi la Ferrari ce l’ha nel cuore come Luca Cordero di Montezemolo che al ‘Tg1’ ha ammesso: “Tornare è un’emozione perché intanto dieci anni sono tanti, poi perché spero di portare fortuna alla Ferrari che in questo momento ne ha molto bisogno. Come mi sento da tifoso? Triste perché vedo una squadra senza un’anima. La Ferrari è passione, la Ferrari è lavorare giorno e notte, la Ferrari è non arrendersi mai. E sono anche un po’ arrabbiato perché speravo almeno quest’anno di vedere fin dall’inizio una macchina veramente competitiva“.

Tristezza e rabbia quindi per un tifoso speciale che ha poi aggiunto: “Hamilton è un grandissimo, ha fatto parte della storia della Formula 1. Sa che ha l’ultima occasione, è venuto alla Ferrari per vincere. Adattarsi a un nuovo modo di lavorare è difficile, il problema è avere una vettura che sia in grado di puntare al mondiale. Abbiamo bisogno dopo tanti anni di avere una macchina vincente”.