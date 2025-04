Milan, ma quale Allegri: al posto di Conceicao arriva un altro ex Juve

Il Milan, che ha ritrovato una vittoria molto convincente battendo per 4-0 l’Udinese a domicilio, continua a vivere una fase molto delicata della propria storia.

I rossoneri di Conceiçao hanno ripreso la propria marcia fatta di enormi alti e bassi, e sperano di riuscire a rientrare nei discorsi per la qualificazione alla prossima Champions League. La tanta concorrenza e le distanze in classifica non fanno ben sperare, ma Leao e soci hanno l’obbligo di conseguire quante più vittorie possibili da qui al termine dell’annata. Poi sarà tempo di rivalutazioni e di pensare al futuro che passa inevitabilmente tanto dalla scelta del nuovo direttore sportivo, quanto da quella del nuovo allenatore.

Si tratta di due passaggi fondamentali per stabilire quale sarà il destino del Milan, che deve provare a cancellare un’altra annata pericolosamente altalenante, passata anche da un cambio di panchina che al netto della Supercoppa vinta ha restituito poco. Il club meneghino è dunque chiamato a prendere decisioni pesanti nel prossimo periodo e dovrà farlo in tempi celeri.

Scelte importanti anche in ottica mercato di cui ha parlato il giornalista Maurizio Cardone ai microfoni di ‘Zona Rossonera’ sul canale YouTube di Calciomercato.it.

Calciomercato, Milan a caccia del dopo Conceiçao: “Sceglierei Sarri”

Cardone in merito al ds ha ammesso: “ll rischio che si cambi per non cambiare nulla c’è. Sono abbastanza allibito per la gestione Paratici. Reputo Paratici un ottimo professionista, sia dal punto di vista del mercato, ma anche per la gestione del rapporto con Lega e istituzioni. Il Milan ha bisogno di riaffermarsi in quell’ambito. Non farei il nome di Tare, viene a pensare a D’Amico, ma se l’Atalanta già dovesse perdere Gasperini la vedo dura possa perdere anche lui. Prendere per prendere non ha senso”.

Poi il focus si sposta sulla questione allenatore, con il post Conceiçao tutto da decidere. Nello specifico il collega parla della possibile scelta Sarri rispetto anche al nome di Massimiliano Allegri che era stato fatto nelle scorse settimane: “Sceglierlo prima del ds sarebbe un paradosso assoluto per quello che si respira al Milan. A quel punto fossi qualunque ds non accetterei. Chi prendere in panchina? Prenderei Sarri, tecnico di personalità. Il Milan ha bisogno di tornare a vincere giocando bene e Sarri può essere l’uomo giusto. Tra lui e Allegri sceglierei Sarri”.

Cardone ha però concluso il discorso evidenziando: “Sopra Sarri c’è Conte, sarebbe l’ideale che può trovare una squadra che deve ricostruire come il Milan”