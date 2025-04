Ho risolto così il problema delle chiamate sconosciute: mi è bastato attivare questa impostazione

Poche scocciature reggono il confronto col problema delle chiamate provenienti da qualche numero che non abbiamo in rubrica. Se un tempo era facile che si trattasse semplicemente di qualcuno che aveva sbagliato a digitare il numero di telefono, da anni ormai le chiamate sconosciute spesso e volentieri sono telefonate pubblicitarie.

In altre parole gli sconosciuti che cercano di contattarci per telefono vogliono semplicemente di piazzarci qualche prodotto o servizio. Per non parlare di quando la chiamata non rientra tanto in una campagna di telemarketing aggressivo ma nasce da intenzioni dolose, come nel caso delle tante truffe in circolazione. Tentativi di truffa o spam selvaggio, il problema delle chiamate sconosciute è sempre vivo.

Fortunatamente ci sono buone notizie per chi è stufo di essere assalito da una fiumana di chiamate sconosciute. Attivando un’impostazione potremo bloccare in automatico tutte le telefonate che provengono da numeri non presenti in rubrica, a cominciare da quelle di call center e seccatori di ogni risma. Ecco come fare per salutare i disturbatori.

Chiamate sconosciute, come risolvere il problema: basta attivare questa impostazione

Le chiamate indesiderate sono una vera e propria piaga dei tempi moderni e malgrado i tentativi di arginare il fenomeno – pensiamo al Registro delle Pubbliche Opposizioni – gli spammatori in servizio permanente effettivo continuano a cercare di contattarci per proporci di tutto, dagli aspirapolveri alle offerte su luce e gas.

Chi possiede uno smartphone Android con interfaccia stock o usa l’app Telefono Google per gestire le chiamate dovrà premere sulla corrispondente icona per aprirla. Successivamente non dovremo fare altro che cliccare sul pulsante con i tre puntini in alto a destra. A questo punto selezioniamo la voce Impostazioni dal menu che ci apparirà.

Una volta giunti nella schermata delle Impostazioni dovremo toccare sulla voce “Numeri bloccati” impostando poi su ON la levetta riferita alla voce “Sconosciuto”. A questo punto le telefonate giunte da chiamanti non identificati saranno bloccate in automatico. Volendo potremo anche bloccare le telefonate spam, come quelle spesso ricevute dai vari call center.

Non dovremo fare altro che toccare sulla voce “ID Chiamante e spam” (sempre dal menu delle Impostazioni) e spostare su ON la levetta delle voci “Visualizza ID chiamante e spam” e “Filtro antispam per le chiamate”.

In questo modo, indipendentemente dalla marca e dal modello del nostro smartphone, saremo riusciti a impostare un filtro automatico che ci permetterà di bloccare le telefonate provenienti da numeri sconosciuti, che non abbiamo in rubrica, dandoci modo di tirare finalmente un sospiro di sollievo.