Il vero pericolo si nasconde dentro questo oggetto, lo usiamo tutti i giorni senza sapere cosa rischiamo

Ogni giorno sono tantissimi gli oggetti che maneggiamo in casa, in ufficio, mentre andiamo a lavoro e persino mentre camminiamo a piedi o guidiamo la macchina. Ne sono così tanti, da non riuscire nemmeno a ricordarli tutti. Alcuni di questi però, nascondono un potenziale pericolo che parte proprio da una sbagliata o da una scarsa igiene. Un dettaglio da non sottovalutare e che spesso mette a rischi la salute.

Fra i tantissimi oggetti che ogni giorno tocchiamo e che usiamo, uno in particolare rappresenta molto spesso una vera minaccia per la salute: la borraccia termica; un oggetto che in questi ultimi anni ha riscontrato un ottimo successo, ma, se non pulito in modo adeguati può diventare un serissimo pericolo. La borraccia, infatti, avendo un interno sempre umido, tende ad essere terreno fertile per la formazione di germi, batteri e anche cattivi odori.

Come igienizzare al meglio la borraccia per evitare il pericolo: non sarà più l’oggetto più sporco di casa

Pulire la borraccia termica è fondamentale, e non solo per una questione di igiene base. Farlo quotidianamente e nel modo corretto, evita la proliferazione di batteri e muffa. Anche se al suo interno andremo a metterci solo acqua, si possono sempre formare batteri e residui invisibili (specialmente se bevi direttamente dal beccuccio). Se poi ci metti tè, caffè, succhi o altre bevande… la situazione peggiora! Le muffe adorano l’ambiente umido e chiuso.

Inoltre, una borraccia non pulita adeguatamente può iniziare a puzzare o far sapere l’acqua di “vecchio” o “metallico”. Una pulizia costante mantiene il sapore neutro e piacevole. Quindi, come fare per pulire la borraccia in modo adeguato? Per procedere servirà:

Riso crudo

Sale grosso

Aceto di mele o aceto bianco

Qualche goccia di succo di limone

Prendere la borraccia e mettere al suo interno due cucchiai di riso, unire un cucchiaio di sale grosso e mezzo bicchiere di aceto. Completare con le gocce di succo di limone e riempire con acqua calda fino a metà. Chiudere il tappo e agitare per un paio di minuti, in questo modo la combinazione di riso e sale andrà a sfregare sul fondo e sulle pareti rimuovendo ogni tipo di sporco. Mentre aceto e limone andranno a deodorare ed igienizzare. Infine, non resta che lasciare a riposo per una decina di minuti, infine, svuotare e risciacquare. Ed ecco una borraccia perfettamente pulita ed igienizzata.