Le zanzare stanno per tornare, ma prima che sia troppo tardi ecco cosa fare: non ne vedrai nemmeno una

Come allontanare le zanzare da casa in modo del tutto naturale: con questi rimedi fai da te spariranno subito e non faranno più ritorno.

Con l’aumentare delle temperature, ritorneranno a farci visita le tanto fastidiose zanzare, che, con il loro ronzio sono capaci di disturbare anche i sonni più profondi. Questi insetti, tornano con il caldo perché sono insetti a sangue freddo e il loro ciclo di vita dipende strettamente dalla temperatura esterna. Al di sotto dei 15° C infatti, sarà davvero difficile vederle in giro.

Inoltre, le prime piogge primaverili e il clima mite, si formano pozze, sottovasi, tombini pieni d’acqua, il posto perfetto per deporre le uova. Basti pensare che una femmina può arrivare a deporre anche centinaia di uova, capaci di schiudersi in pochissimi giorni se il clima lo permette. Ecco perché con l’arrivo del caldo le zanzare torneranno immediatamente a farci visita.

Come allontanare le zanzare da casa utilizzando solo rimedi naturali

Tuttavia, nonostante questo sia il loro naturale ciclo vitale, non possiamo di certo negare quanto le zanzare possano essere fastidiose. Non solo il loro ronzio perpetuo nelle orecchie, ma anche le loro punture, che, nei soggetti più delicati possono provocare anche reazioni allergiche non di poco conto. Proprio per questo, sarà importante cercare di tenerle lontane da casa in tutti i modi possibili.

Anche se in commercio esistono tantissimi repellenti studiati proprio per allontanare le zanzare, si tratta per lo più di prodotti chimici e che possono avere anche degli effetti collaterali. Ecco perché, per evitare questo, sarà importante optare per qualche rimedio completamente naturale. Fortunatamente ne esistono di svariati, tutti validi ed efficaci per allontanare le zanzare. Eccone alcuni:

Aceto e limone: mezzo limone con dei chiodi di garofano infilati oppure una ciotola con aceto di mele vicino alle finestre saranno i repellenti perfetti contro le zanzare; Candele e incensi naturali: le candele alla citronella o lavanda da accendere la sera, specialmente vicino a finestre aperte e poi ci sono gli incensi naturali a base di erbe , che profumano e tengono lontane le zanzare; Oli essenziali: olio di citronella, olio di eucalipto limonato, Tea tree oil, olio di lavanda e olio di neem sono tutti perfetti per allontanare le zanzare. Potranno essere usati o nel diffusore per aromaterapia rilasciando nell’aria l’aroma, oppure mettendo qualche goccia in una ciotolina d’acqua calda. Infine, si potranno anche miscelare con acqua e alcool in uno spray da spruzzare su tende, cuscini o angoli della stanza.

Fortunatamente le alternative naturali esistono, basterà solo scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e provarla subito. I risultati non tarderanno ad arrivare.