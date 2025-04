Ultim’ora Inps, questo messaggio ti rovina: come evitare la truffa

Con l’avvento di Internet bisogna purtroppo fare i conti con situazioni positive come il poter avere un uso infinito della comunicazione e maggiori opportunità, sia economiche che non, ma bisogna fare i conti anche con situazioni svantaggiose, specialmente quando parliamo di persone che non conoscono cosi bene Internet e che possono cosi subire una truffa.

D’altronde specialmente tra le vecchie generazioni è più semplice dover fare i conti con delle truffe, le persone anziane non hanno dimestichezza e coglierle di sorpresa è purtroppo all’ordine del giorno. Negli ultimi giorni sta facendo il giro del web una truffa che riguarda tutti coloro che sono alle prese con l’Inps, ente molto importante che in parte gestisce l’economia del nostro paese.

L’Istituto di previdenza ha inviato lo scorso 11 Aprile un messaggio per avvisare tutti i cittadini italiani per quel che riguarda le frodi informatiche. Sempre più truffatori utilizzano metodi come SMS o email con l’obiettivo di fregare i cittadini. La persona crede di parlare con l’Inps e trasmette dati personali e informazioni importanti, una problematica che riguarda sempre più cittadini e che sta creando disordine in tutto il paese.

In questo SMS il truffatore si finge INPS e chiede di cliccare su un link e fornire i propri dati personali: possono chiedere nome e cognome ma anche copia di documenti, codice fiscale ed anche l’IBAN. Cosi il truffatore ha la possibilità di creare un nuovo Spid fittizio con il quale poi realizzare la truffa. Questa viene chiamata la truffa del secondo Spid.

Inps nel caos, la truffa manda in tilt i cittadini

L’Inps ha fornito una nota ufficiale sostenendo che lo Smishing (ovvero truffe via Sms) sono sempre più diffuse e solo nei primi tre mesi del 2025 sono stati individuati un gran numero di domini Inps non reali e dovuti ad attività fittizie. Le persone usano i dati ottenuti per il furto d’identità digitale o anche per venderli sul Dark Web, creando cosi documenti falsi. Cercando su Internet quest’attività è sempre più nota e crea non pochi problemi.

Per i cittadini va sottolineato che i veri messaggi Inps che arrivano via Mail o SMS non consegnano link da cliccare ma sono sempre e solo avvisi o comunicati. L’Inps fa sapere che ‘gli sms hanno esclusivamente una funzione informativa e questi messaggi non contengono alcun collegamento ipertestuale attivo. Evitate quindi sms che poi ti fanno cliccare su link, è questo l’errore principale e diverse persone cadono nella truffa. Fate assolutamente attenzione!