Il box doccia pieno di calcare mi faceva impazzire, ho scoperto poi questo rimedio: ora brilla tantissimo

Il bagno è uno degli ambienti di casa maggiormente frequentati. Il luogo dove prima di tutto ci dedichiamo alla nostra igiene personale e in secondo luogo è anche una sorta di piccolo rifugio quando vogliamo staccarci da tutto e tutti anche solo per 5 minuti. Un luogo dove lo sporco non tarda a formarsi e per tale motivo sarà molto importante dedicarsi alla sua pulizia quotidianamente.

Ciò che rende la pulizia del bagno piuttosto complicata, non è tanto rimuovere lo sporco in se, ma riuscire ad eliminare del tutto il calcare che tende a formarsi sulle varie superfici e in particolare all’interno del box doccia. Un compito per nulla facile, soprattutto se nel tempo si è trascurato e ora ci si ritrova con delle vere e proprie incrostazioni da mandare via.

Il box doccia tornerà a brillare con questi rimedi 100% naturali

Il calcare è un problema piuttosto comune in casa, soprattutto se si ha la sfortuna di avere un’acqua particolarmente dura e ricca di sedimenti. Le tracce della sua formazione saranno ben visibili ovunque e ad avere la peggio sarà senza dubbio il box doccia e in particolare i vetri, che, nel giro di poco diventeranno pieni di aloni e di macchie ben visibili. Fortunatamente però, esistono alcuni rimedi naturali capaci di risolvere il problema senza fatica.

Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti studiati e ideati proprio per la rimozione del calcare, spesso risultano essere costosi, inefficaci e rilasciano anche un forte odore di chimico nell’aria. Per evitare tutto questo perché non optare per i classici rimedi naturali? Nello specifico, ossia per la rimozione del calcare nel box doccia esistono tre alternative fai da te, tutte validissime. Eccole nel dettaglio:

Aceto: non poteva di certo mancare nella rimozione del calcare un prodotto potente come l’aceto. Basterà riempire uno spruzzino con il 50% di aceto e il 50% di acqua. Agitare il flacone e vaporizzare la miscela sulle zone incrostate, lasciare agire per qualche minuto e infine risciacquare ed asciugare; Limone: un potentissimo anticalcare naturale capace anche di igienizzare e deodorare. Prendere metà limone e strofinare sulle parti da pulire, lasciare agire e infine risciacquare e asciugare; Acido citrico: prendere uno spruzzino e riempirlo con 150 g di acido citrico e la restante parte in acqua. Vaporizzare il tutto sulle macchie di calcare e lasciare agire. Infine, come per il resto dei trattamenti, risciacquare con cura e asciugare.

Con questi tre rimedi naturali il calcare nel box doccia sarà finalmente un lontano ricordo. Un pulito perfetto ottenuto senza usare nulla di chimico e di tossico.