Stop Alcaraz, annuncio improvviso poco fa: cala il gelo nel circuito Atp

Mentre Jannik Sinner scalda i motori per il suo prossimo rientro in campo, gli avversari diretti fanno i conti con un periodo di tempo senza il numero uno al mondo che però non è stato particolarmente produttivo.

Nel caso di Carlos Alcaraz ci è voluto il cambio di superficie, con il passaggio alla terra battuta di Montecarlo per ritrovarlo vittorioso in un prestigioso Masters 1000. Il fenomeno spagnolo è tornato numero due al mondo nel ranking ATP, ma la distanza dal fenomeno italiano, suo grande rivale, resta ancora importante.

Nel complesso i primi mesi della stagione di Alcaraz non sono stati particolarmente esaltanti, tra sconfitte e passi falsi. Il campione iberico è finito in difficoltà soprattutto a margine delle tappe americane al Sunshine Double con l’eliminazione a Miami contro Goffin che è stata particolarmente complicata da digerire. Dei momenti di difficoltà dopo quei tornei ne ha parlato lo stesso Alcaraz ai microfoni di ‘Marca’, ammettendo: “A Indian Wells pensavo di giocare bene e fuori dal campo ero abbastanza tranquillo. La sconfitta con Draper mi ha fatto molto male. Poi sono arrivato a Miami e la sconfitta con Goffin è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È dai momenti difficili che si impara di più”.

Alcaraz ha pensato di fermarsi: l’annuncio gela i fan

Dal punto di vista strettamente emotivo Alcaraz ha quindi rincarato la dose aggiungendo: “Ci sono molte cose a cui diamo importanza che forse non sono davvero importanti. Ho capito quanto il tennis sia davvero importante per me e continuerò su questa strada”.

Sono state settimane molto complesse quindi per l’attuale numero due al mondo, che ha persino pensato di prendersi una pausa. Alcaraz, come raccontato nella stessa intervista, ha immaginato anche la prospettiva di uno stop: “Mi sono venuti in mente molti pensieri: fermarsi, fermarsi per una settimana, non andare a un torneo, fermarsi per diversi mesi, continuare ad allenarsi, prendersi una vacanza e poi allenarsi per quello che verrà. Ho avuto davvero molti pensieri”.

Una serie di pensieri e riflessioni che danno la misura di come alcune delusioni e passi falsi abbiano inciso nella mente del quattro volte vincitore di uno slam. Il classe 2003 di El Palmar ha ritrovato la carica con la vittoria di Montecarlo e sta lavorando per tornare ai massimi livelli proprio grazie alla stagione su terra rossa.