I quadri sopra il letto non sono più di moda: è questa l’originale alternativa che dona colore e armonia

La camera da letto è uno dei luoghi di casa a cui siamo maggiormente legati. A differenza degli altri, infatti, si tratta di un ambiente molto intimo e che viene custodito con cura e attenzione. Al suo interno, tutto viene studiato nei minimi dettaglio e ogni oggetto non è messo mai a caso. Tutto è in linea proprio per creare un ambiente confortevole e rilassante, soprattutto in vista della notte.

Tutto ciò che andiamo ad inserire nella camera da letto, viene fatto in modo tale da poterla abbellire, ma senza riempirla troppo, evitando quell’effetto soffocante che potrebbe anche influire sulla buona qualità del sonno. Meno oggetti ci saranno e meglio sarà il risultato finale. E proprio per cercare di arredarla con gusto e stile, che in genere sulla parete dietro il letto ed esattamente sopra la testiera, vengo spesso appesi dei quadri per donare quel tocco di stile in più.

Basta con tutti quei quadri sopra il letto: con quest’alternativa è tutta un’altra storia

Non è affatto raro entrare in una camera da letto e trovare dei quadri appesi proprio sulla testiera. C’è chi ci mette la Sacra Famiglia, chi opta per delle stampe fresche e giovanili e chi magari ci ha messo il quadro regalato dalla nonna o dalla mamma. Tutte scelte che rispecchiano i propri gusti e la propria personalità. Tuttavia, con il passare del tempo e soprattutto in quest’anno, la moda sembra essere un po’ cambiata e a farne le ‘spese’ sono proprio i vecchi quadri sopra il letto.

La decorazione delle pareti, soprattutto in un ambiente come la camera da letto è molto importante, non solo perché rispecchia la nostra personalità, ma anche perché permette di creare un luogo equilibrato e armonioso. Proprio per questo, quei quadri sopra il letto orami non vanno più di moda. Sono antichi, pesanti e spesso mettono anche un po’ di tristezza. Per evitare tutto questo c’è una nuova tendenza che sta già piacendo a tutti, ossia sostituire i quadri con dei coloratissimi arazzi.

Si tratta di un prodotto artigianale e interamente fatto a mano. Si tratta di un tessile fatto principalmente su un telaio con materiali come la lana, la seta, il cotone e il lino. Ciò che li rende davvero particolari, è la possibilità di poterli realizzare nei modi e nei colori più disparati. Si potranno anche personalizzare, permettendo così di avere un prodotto davvero unico. Una volta messo in camera, porterà una ventata di aria fresca, di gioia e di serenità.