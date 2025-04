4 idee da copiare da casa della nonna per portare in casa un tocco di stile: non passano mai di moda

Quando si pensa alle case delle nonne, subito la mente ritorna alla nostra infanzia, in cui passavamo interi pomeriggi a rovistare tra le loro cose, alla ricerca di qualche oggetto prezioso da sfoggiare con orgoglio. Case arredate in un certo modo, con veri pezzi d’epoca, che sono molto lontani dagli stili a cui siamo abituati ora.

Grandi e pesanti mobili, letti magari a baldacchino, vecchie poltre e divano a fiori, erano solo alcuni degli elementi comuni che si possono ancora trovare nelle case delle nonne e che attualmente vengono considerati ‘vintage’. Molti di questi oggetti hanno anche un certo valore di mercato, senza che nessuno se ne renda nemmeno conto. Una vera fortuna, che, se inserita nel modo giusto è capace di donare ai nostri ambienti un tocco davvero speciale.

4 idee vintage da prendere da casa delle nonne: come portare un tocco di stile con gli arredi di un tempo

Quando parliamo di vintage, facciamo sempre riferimento ad oggetti di vario genere prodotti in un passato abbastanza lontano e che nel corso degli anni sono tornati di moda avendo anche un valore abbastanza considerevole. Amare questo stile, vuol dire fare un salto nel passato, riscoprendo tutto ciò che un tempo era alla moda. Ebbene, se si desidera portate un tocco vintage in casa, basterà andare nelle case delle proprie nonne e ‘rubare’ questi 4 idee che faranno stile e tendenza.

Ciò che un tempo veniva considerato demodé, vecchio e antiquato, sta lentamente riornando alla moda, permettendo di portare in casa un vero e proprio tocco di stile. Ma quali sono queste 4 idee da prendere da casa delle nonne? Ecco nel dettaglio di cosa si tratta:

Boiserie: si tratta di una struttura che un tempo era tipica delle case padronali, in cui le pareti erano decorate con questi pannelli di legno con modanature e battiscopa. Ebbene, questa idea è prepotentemente ritornata alla moda e non è affatto raro trovarla anche in una casa molto moderna; Poltrone: abbiamo tutti in mente le vecchie poltrone a fiori di un tempo, o quelle in tessuto e in velluto. Anche queste sembrano essere nuovamente tornate alla moda, portando un tocco di stile in casa; Specchi con cornici: lo stile minimal ci perdonerà per questa volta, ma lentamente si sta ritornando ad apprezzare specchi con cornici importanti e che magari hanno anche altri elementi decorativi: Finiture con passamanerie: drappi, fiocchi, nastri e frange non fanno più parte del passato, ma stanno lentamente tornando alla moda, arricchendo tende, cuscini, sedie e poltrone.

Insomma, le idee della nonna non sono poi così fuori moda, quindi perché non prendere spunto? Sarà un modo diverso per portare un tocco di stile in casa.