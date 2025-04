Juve, tornano Conte e un altro ex: prende forma lo staff

C'è grande fermento in casa Juventus tra presente e futuro. Il destino di Tudor è da decifrare mentre spunta ancora Conte insieme ad un altro ex

I nomi di Antonio Conte e della Juventus si sono già intrecciati svariate volte in questi anni. Prima da calciatore e leader dello spogliatoio e poi da allenatore capace di aprire un ciclo vincente proseguito da Allegri.

Il tecnico salentino attualmente al Napoli mantiene inevitabilmente un legame forte con l’ambiente bianconero nonostante il passaggio, nel corso delle stagioni, anche a squadre rivali come l’Inter. Ora in azzurro sta facendo un lavoro splendido riportando in alto una squadra che solo un anno fa chiudeva mestamente il campionato al decimo posto, fuori dalla zona europea e con la bellezza di tre allenatori nel corso della stagione.

Una vera e propria rinascita quella operata all’ombra del Vesuvio da parte di Conte, che però nelle ultime settimane ha manifestato segnali di insofferenza, esponendo più di una volta tra conferenze e interviste i malumori per alcune situazioni. La corsa scudetto tra gli azzurri e l’Inter resta più viva che mai, eppure il focus appare tutto su quello che potrà essere il destino dell’allenatore salentino.

Le recenti parole di Conte fanno infatti scattare inevitabili campanelli d’allarme su una sua eventuale permanenza a Napoli che si fa sempre complicata nonostante il triennale firmato un anno fa. L’addio non è affatto da escludere e qualora dovesse cambiare aria, tra le varie ipotesi, tornerebbe in auge persino la stessa Juventus.

Calciomercato Juventus, Carrera si candida insieme a Conte: “Tornerei”

Chi conosce bene Conte e il suo modo di pensare ed agire è certamente Massimo Carrera, che nel corso della carriera ha avuto modo di lavorare fianco a fianco con lui.

L’allenatore di Sesto San Giovanni ha commentato le parole e la situazione del collega ora al Napoli, ai microfoni di ‘Radio BiancoNera’: “Sarebbe bello tornare dove ho sempre giocato e allenato, sarebbe un bel regalo per me. È difficile, non credo stiano pensando a me in questo momento. Io sono pronto, sarei disposto a fare il secondo di Conte, io sono tifoso bianconero. Difficile interpretare le parole di Antonio. O è uno sfogo attraverso cui chiede di più a De Laurentiis, o vuole andare via”.

Carrera si candida quindi ad un ritorno alla Juve al fianco di Conte che secondo lui resta ‘imprevedibile’. L’ex vice ha infatti ammesso: “Ormai ci ha abituato alle sorprese. Resta però il numero uno, riesce sempre a ricompattare il gruppo e giocare per vincere lo scudetto”.