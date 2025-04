La vera frontiera del design è nei mobili che ‘profumano’: un’innovazione pronta a cambiare tutto

Ci sono profumi e aromi, che non appena vengono percepiti subito evocano ricordi del passato. Magari proprio quelli di un’infanzia passata, in cui certi odori ci facevano sentire a casa e al sicuro. E ancora oggi, non appena ne sentiamo uno, ecco che la mente viaggia e ritorna indietro nel tempo dove tutto era completamente diverso e quando si era felici con poco.

Ebbene, tutto questo potrebbe diventare una sensazione quotidiana da vivere, perché nel mondo del design sta per cambiare tutto. Il progresso che in questi anni ci ha accompagnato, è arrivato a mettere le sue radici anche in fatto di arredamento, portando alla ribalta una nuova idea di design pronta a stravolgere i classici schemi visti e vissuti fino ad ora. Si tratta di un’innovazione non di poco conto che va al di là delle solite convinzioni: gli arredi che profumano!

Mobili che profumano, ma nuova frontiera del design che promette importanti cambiamenti

Gli arredi che profumano sono senza dubbio un grande cambiamento e soprattutto un’innovazione mai vista prima. Permettono di offrire all’cliente un viaggio sensoriale completo. Non ci limiteremo più a toccare e a guardare ciò che stiamo per acquistare, ma potremo anche personalizzare i materiali con i profumi che più ci piacciono, facendoci così tornare nuovamente bambini.

Ma come funzionano esattamente questi arredi profumati? Le tecnologie sono diverse, così come i materiali che si andranno ad utilizzare. Ci sono materiali come, come alcune tipologie di legno aromatico, che sono in grado di sprigionare in modo naturale la loro fragranza nell’aria. Arriviamo poi a tipologie più tecnologiche, come i tessuti micro-incapsulati, che si attivano con il calore del corpo.

Si arriva poi alla vera e propria innovazione tecno-design, ossia diffusori intelligenti, inseriti nei più svariati complementi d’arredo, che possono essere gestiti anche tramite app che regolano l’intensità della fragranza scelta, in base alle proprie esigenze. Insomma, si tratta di una vera e propria innovazione che potrebbe stravolgere per sempre l’idea di design vissuta fino ad ora. Sarà possibile scegliere fra testiere del letto con diffusore incorporato, poltrone con tessuti che profumano, o anche materiali come il legno di sandalo o di cedro, che rilasciano naturalmente la loro fragranza nell’aria. Un’esperienza completa a 360° pronta a far vivere emozioni uniche.