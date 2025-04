Panchina Inter, un ex Juve al posto di Simone Inzaghi: incredibile!

L’Inter si sta giocando tutto nella fase finale di questa stagione. I nerazzurri sono reduci dalla peggior settimana dell’anno con un tris di sconfitte che ha rimesso in discussione quasi tutto ciò che di buono era stato fatto finora.

Prima il ko last minute di Bologna che ha portato all’aggancio momentaneo del Napoli in classifica, poi la pesantissima eliminazione dalla Coppa Italia per 0-3 nel derby contro il Milan, ed infine il sorpasso effettuato da parte degli azzurri (ora da soli in vetta) in virtù della sconfitta interna della truppa di Inzaghi contro la Roma.

Ora spazio al Barcellona in Champions prima di rituffarsi su un inseguimento nella corsa scudetto che a quattro giornate dalla fine si fa sempre più in salita. Si gioca quindi tutto in una manciata di settimane la squadra di Simone Inzaghi, lontanissima parente di quella dei mesi scorsi.

Lo stesso allenatore dopo il ko on la Roma in conferenza ha provato a suonare la carica: “Adesso serve tutto, riposo e freschezza. Mercoledì affronteremo una grandissima squadra, lo faremo con tanto rispetto ma senza nessuna paura. Guardiamo avanti con fiducia: abbiamo alzato noi l’asticella rispetto alle scorse stagioni”.

Calciomercato Inter, Inzaghi nel mirino: spunta Thiago Motta

Inzaghi prova quindi a caricare l’ambiente in vista di un rush finale decisivo tanto per la rincorsa scudetto, quanto per una Champions League giocata su livelli altissimi per la quale però c’è bisogno dell’ultimo grande sforzo contro una delle squadre più in forma d’Europa.

A tenere banco in una situazione così delicata è anche il futuro dell’allenatore piacentino, del quale però l’area tecnica sarebbe comunque contenta stando a quanto evidenziato da ‘Calciomercato.it’. Su Inzaghi infatti si sta ragionando sulla base di un accordo biennale, fino al 2027 con opzione.

Al netto del contratto però lo stesso portale sul proprio profilo X ha pubblicato un sondaggio che prova a rimescolare le carte. Nello specifico è stato chiesto agli utenti su quale profilo l’Inter dovrebbe puntare in caso di eventuale addio ad Inzaghi.

Con il 46,2% delle preferenze a trionfare in modo netto è stato l’ex juventino Thiago Motta, che è stato esonerato una manciata di settimane fa a favore di Tudor. La Juventus ha dunque voltato pagina senza veder scoppiare l’amore con l’italo-brasiliano che all’Inter peraltro c’è già stato vincendo tutto da grande protagonista nella magica annata del Triplete.