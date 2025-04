Costa poco meno di 50 centesimi il rimedio perfetto per allontanare i topi da casa: provalo subito

Come allontanare i topi da casa con un rimedio naturale che costa poco meno di 50 centesimi: in questo modo non si vedranno mai più in giro.

L’arrivo della primavera sancisce definitivamente la fine di mesi freddi, bui e grigi, portando così alla rinascita della natura, di profumi e di colori. Il suo arrivo però, porta anche un piccolo aspetto negativo, ossia il ritorno in casa di tutti quei piccoli animaletti che nel periodo invernale sono completamente spariti e che adesso tornano a farci visita.

E se già normalmente siamo poco tolleranti verso zanzare, formiche, mosche e api, lo siamo ancora meno quando ci accorgiamo che la nostra casa è stata presa di mira da piccoli topolini. Un incontro ravvicinato che nessuno vorrebbe mai avere e che per fortuna non si verifica molto di frequente se si abita in città. Cosa opposta invece, se ci si trova in luoghi più isolati e magari immersi anche nel verde, lì le probabilità di vedersi intrufolare in casa questo piccoli animaletto diventa molto alta.

Come allontanare i topi da casa con un rimedio che costa poco meno di 50 centesimi

Un conto è dover allontanare formiche e mosche da casa, un conto è aver a che fare con dei topi, che, anche se piccoli, non sono di certo piacevoli da trovarsi tra i piedi, soprattutto se hanno deciso di fare proprio tra le mura domestiche la loro tana. Come fare allora per poterli allontanare in modo del tutto naturale e senza fare loro del male? La risposta ancora una volta arriva dalle nostre nonne, che in passato usavano alcuni trucchetti fai da te per tenere lontani i topi.

I classici prodotti per topi che si trovano in commercio meglio non prenderli in considerazione, perché oltre ad essere altamente tossici per noi, possono anche essere letali per i topolini e noi invece, vogliamo allontanarli in modo naturale e senza fargli del male. Ecco perché, ancora una volta, affidarsi ai classici rimedi fai da te risulta essere la scelta più efficace e questa volta il trucco geniale costa meno di 50 centesimi.

L’unico ingrediente che servirà lo abbiamo già in casa e più precisamente in cucina, ossia l’aglio che, grazie al suo forte odore sarà un ottimo repellente naturale per i topi. Pe utilizzarlo basterà prendere alcuni spicchi e dopo averli privati della pellicina esterna si andranno a disporre fuori le loro tante e lungo i percorsi che fanno di solito. Basterà questo per non vedere più nemmeno un topo. Se invece volete un effetto ancora più ‘strong’, si andrà a preparare un infuso con aglio e alloro. Dopo aver fatto bollire il tutto, si filtrerà e si travaserà in un flacone spray. Ora non resta che vaporizzare il mix ovunque e dei topolini non si vedrà nemmeno più l’ombra.