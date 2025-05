Vuoi risparmiare (realmente) ogni mese? 5 trucchi da mettere subito in pratica e che faranno la differenza

La gestione dello stipendio mensile non è sempre cosa facile. Anche cinture nere del risparmio come gli italiani faticano per mettere da parte qualcosa alla fine del mese. Una vera e propria sfida per molti. Tra loro c’è anche Pernia Rogers, trentenne londinese che fino a non molto tempo fa stentava ad arrivare a fine mese malgrado uno stipendio fisso.

Al britannico Mirror Pernia ha raccontato come fosse arrivata allo stremo e non riuscisse più a prendersi cura di se stessa. Un momento difficile superato grazie a cinque trucchi. La donna ha messo in pratica alcuni accorgimenti semplici ma piuttosto efficaci che le hanno permesso di tagliare le spese e risparmiare fino a 1.700 euro al mese.

Pernia ha iniziato a parlare di queste strategie di risparmio sui social, dove aiuta le persone a mantenere sotto controllo le proprie finanze. Insomma: con un po’ di organizzazione e di senso pratico vivere bene risparmiando qualcosa si può senza andare in rosso sul conto.

I 5 trucchi per risparmiare realmente ogni mese

Il primo accorgimento di Pernia? Eliminare le spese superflue, come acquistare l’ultimo modello di smartphone o abiti costosi. Ad esempio lei ha tenuto lo stesso telefono fino a quando non ha smesso di funzionare e consiglia di acquistare cellulari ricondizionati, meno costosi ma perfettamente funzionanti. Meglio dare un taglio anche a spese silenziose e inutili come gli abbonamenti inutilizzati (abbonamenti digitali a piattaforme di streaming o gli abbonamenti annuali in palestra, meglio puntare su pacchetti mensili).

È fondamentale poi tenere sotto controllo i consumi domestici anche con piccoli gesti quotidiani come spegnere la luce quando si esce da una stanza, chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti. Piccole azioni come queste possono bastare a ridurre sensibilmente le bollette di luce e acqua. Anche la spesa intelligente aiuta molto a risparmiare.

Una spesa ragionata è uno dei trucchi che hanno impattato di più sul risparmio mensile di Pernia. Solo sul cibo e sui prodotti per la casa la donna riesce a mettere da parte più di 200 euro al mese e senza fare a meno di un’alimentazione sana. È importante acquistare soltanto ciò che consumiamo davvero. Il metodo di Pernia per fare la spesa al supermercato è semplice.

Il suo consiglio è quello di compilare una lista precisa della spesa prima di andare al supermercato. Così facendo potremo evitare di fare acquisti impulsivi e di sprecare cibo. Altra cosa utile è usare le app dei supermercati per fare un confronto sui prezzi e sfruttare le promozioni in corso. Un altro trucco è comprare prodotti vicini alla scadenza, venduti a prezzi più bassi ma ancora perfettamente consumabili. Infine, cucinare a casa più che si può per evitare di fare ricorso al cibo d’asporto.