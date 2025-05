Domenica 4 maggio stop al traffico per 13 ore: questi veicoli non potranno circolare

In determinati giorni la circolazione dei trasporti e di particolari mezzi non è una soluzione fattibile e di certo per chi si occupa di questo settore c’è la consapevolezza che bisogna gestire le risorse. E’ previsto uno stop totale in determinati mezzi, non ci saranno alcuni mezzi e l’obiettivo sarà rendere la strada più fruibile.

Nelle grandi città in particolare spesso il traffico diventa insostenibile, ci sono troppe persone ed è tutto molto caotico. E’ difficile gestire tutto, lo abbiamo visto nella giornata del 1 Maggio ed è una situazione molto complicata e l’unica soluzione è fermare il traffico, questo blocco sarà decisivo nelle prossime settimane e quindi ora è ufficiale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che ci sarà il blocco dei mezzi pesanti per le quattro domeniche di Maggio – oltre al 1 Maggio già trascorso – e si comincia domenica 4 Maggio, a partire dalle ore 9. L’obiettivo con questo stop è evitare delle problematiche nella circolazione del traffico, limitare i danni e far camminare le auto senza particolari problemi. Una situazione complicata ma c’è la consapevolezza che mezzi troppo pesanti, specialmente in determinate circostanze, è fastidiosa.

Stop ai mezzi pesanti, ecco quali e quando: c’è il Decreto

D’altronde si sapeva da inizio stagione, il 12 Dicembre 2024 è stato annunciato il Decreto DM n314 che sottolinea il calendario con i Divieti di circolazione per i mezzi pesanti sul panorama nazionale in questi mesi. Per quel che riguarda Maggio, oltre al 1 e al 4 Maggio, ci sarà lo sciopero dei mezzi pesanti per quel che riguarda domenica 11, domenica 18 e domenica 25 Maggio.

Per mezzi pesanti – va precisato – si intende quelli con la massa complessiva superiore alle 7.5 tonnellate e riguarda anche i mezzi senza alcun carico. E in determinate circostanze si deve trovare soluzioni alternative per i trasporti visto queste problematiche e nello specifico il modo più chiaro è ovviamente utilizzare mezzi più leggeri e sotto le 7.5 tonnellate di peso.

Meglio pianificare piuttosto in anticipo le consegne in modo di avere la possibilità di evitare i giorni di blocco o – nei casi più estremi – si può verificare con la propria azienda di riferimento se c’è la possibilità di avere delle deroghe in questa situazione e poter cosi lavorare senza particolari problemi.

Parliamo d’altronde di un problema importante nei trasporti e occorre trovare una soluzione per facilitare il percorso, anche nelle domeniche di traffico.