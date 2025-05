Saluta l’Inter e va alla Juve per oltre 25 milioni, Inzaghi inviperito

Il piatto forte della domenica di Serie A si giocherà questa sera alle 20.45 tra Bologna e Juventus. Si tratta di un autentico spareggio Champions tra due compagini a caccia di un posto tra le prime quattro.

La truppa di Tudor non potrà concedersi passi falsi vista l’importanza capitale della partita ed in generale dell’obiettivo minimo da raggiungere per provare a salvare la stagione. Gli introiti della massima competizione europea rappresentano un passaggio fondamentale per il futuro della Juventus, che dovrà per forza di cose andare a rinnovare ancora una volta il progetto tecnico tra una panchina tutta da definire e un roster di calciatori in fermento tra entrate ed uscite.

In questo senso il reparto maggiormente attenzionato è quello avanzato visti i tanti punti interrogativi della rosa attuale. Vlahovic è sempre in uscita mentre appare sempre meno probabile la permanenza di Kolo Muani. In questo quadro nasce quindi inevitabilmente la necessità di andare ad inserire in organico almeno un nuovo centravanti che possa portare forze fresche, entusiasmo e soprattutto gol.

La Juventus pensa quindi ad un autentico casting offensivo, e nel folto elenco di calciatori accostati ai bianconeri c’è anche un centravanti giovane che attualmente milita già in Serie A. Il mirino del club piemontese sarebbe finito su Santiago Castro, obiettivo di mercato dell’Inter da tempo, che però potrebbe anche finire in bianconero.

Calciomercato, la Juventus punta su Castro: ‘scippo’ all’Inter

L’Inter ha lungamente osservato la crescita esponenziale di Castro in questa stagione. Il giovane argentino, già paragonato a Lautaro Martinez, ha grande potenziale e il Bologna ne resta ben consapevole, motivo per cui non pare intenzionato a fare sconti.

La Juventus potrebbe però avere una carta in più da mettere sul tavolo delle trattative per provare a smuovere i felsinei. Come riportato anche dai colleghi di ‘Calciomercato.it’ i bianconeri potrebbero soffiare il classe 2004 di Buenos Aires alla squadra di Inzaghi mettendo sul piatto 20-25 milioni di euro, con in aggiunta potenzialmente il cartellino di Samuel Mbangula.

Tra i rinforzi a cui starebbe pensando il Bologna ci sarebbe proprio il fantasista belga della Juve che con Tudor non sta trovando grande spazio, e che quindi in estate potrebbe anche cambiare aria. Il restyling dell’attacco juventini passa da diverse possibili trattative e l’incrocio tra Castro e Mbangula sarebbe sicuramente interessante per tutte le parti in causa, con buona pace dell’Inter e di Inzaghi.