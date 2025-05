Estate rovente in arrivo: temperature e caldo record a partire da questa data

Si avvicina l’estate 2025 che si preannuncia come una delle più calde e roventi degli ultimi anni. Già a partire da giugno le temperature potrebbero raggiungere livelli da record. Stando alle previsioni meteorologiche l’Italia sarà interessata da un’alta pressione proveniente dall’Africa. Sulla penisola si addenseranno masse d’aria arroventate.

Questo significherà ondate di calore prolungate e temperature ben superiori alla media stagionale. In molte regioni, soprattutto in quelle del Centro e del Mezzogiorno, si prevedono picchi molto elevati di temperature e notti tropicali. La situazione sarà aggravata dalla scarsità di precipitazioni, con rischio più alto di siccità, in particolare al Nord-Est, ma anche in Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e lungo l’Adriatico centrale.

Non è finita: l’anomalia della temperatura superficiale del mare potrebbe contribuire alla formazione di violenti temporali in caso di irruzioni di aria fresca da Nord, specialmente nel periodo compreso tra fine luglio e il mese di agosto.

Estate 2025, caldo record già a giugno

Come anticipato l’estate 2025 potrebbe rivelarsi una delle più arroventate di sempre. Le prime mappe meteo, spiegano gli esperti di ilmeteo.it, fanno preoccupare. L’anticiclone africano sta già scaldando i motori e il rischio che porti a temperature eccezionali su gran parte d’Italia è concreto. L’alta pressione subtropicale tra fine maggio e inizio giugno potrebbe stabilizzarsi sul Mediterraneo.

Le colonnine di mercurio così potrebbero schizzare oltre i 30-35 °C, specialmente nelle regioni del Centro-Sud. La situazione è destinata a peggiorare tra luglio e agosto quando i termometri potrebbero salire ancora, fino a 40-42 °C. Le zone più colpite saranno Sicilia, Sardegna, Puglia e Lazio. Ma anche per la Pianura Padana si prospetta un’estate di passione.

Il problema è che non si tratta soltanto di un caldo particolarmente intenso, ma di un’anomalia termica la cui durata potrebbe protrarsi per settimane. È quella che gli scienziati definiscono una “persistenza anomala” dell’anticiclone, con rischi molto concreti non solo per la salute, ma anche per l’agricoltura e le risorse idriche.

Sarà fondamentale prepararsi all’arrivo dell’ondata di caldo anomalo. Fondamentale idratarsi, evitare uscite nelle ore più calde della giornata, proteggere bambini e persone anziane. Per chi può, anticipare a maggio le vacanze o trovare refrigerio nelle località di montagna. Insomma: per un’estate che si preannuncia di fuoco sarà utile riscoprire ritmi più lenti, giornate passate all’ombra per sfuggire al sole cocente, notti fresche in montagna.

Indispensabile anche adottare misure preventive per affrontare il caldo estremo. Ricorrere a ventilatori, climatizzatori portatili e abbigliamento leggero in tessuti naturali potrà aiutarci a mitigare gli effetti delle temperature elevate. È consigliabile anche proteggere la pelle con creme solari ad alta protezione e mantenere un’adeguata idratazione, magari usando borracce termiche per conservare l’acqua fresca nel corso della giornata.